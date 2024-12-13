川普獲選時代雜誌「年度風雲人物」

美國「時代」雜誌十二日宣布，美國候任總統川普獲選二○二四年年度風雲人物。這是川普第二度獲該雜誌選為年度風雲人物，上次是二○一六年第一次當選總統時。

「時代」寫道，川普的政治重生在美國歷史上無與倫比，第一任期在恥辱中結束，他試圖推翻二○二○年大選結果，最終導致美國國會山莊暴動案。當川普在二○二二年底宣布參選時，由於多項刑事調查，大多數黨公職避之唯恐不及。一年多後，川普摧枯拉朽打垮共和黨對手，以史上最快速度贏得總統初選。

大選期間，川普在紐約市法庭度過六周，成為第一位被判有罪的前總統，但此事完全沒有削弱他的支持度。到了七月，在賓州巴特勒的一場造勢上，一名刺客的子彈距離他的頭骨不到一英寸。

在接下來四個月，川普擊敗不止一位，而是二位民主黨對手，橫掃全部七個搖擺州，成為二十年內第一位贏得普選票的共和黨人，重組美國政治，改造共和黨，並讓民主黨人認真思索出了什麼問題。

「時代」總編輯賈可布斯表示，「因為引領歷史性捲土重來、推動了一代難得一次的政治重組，重塑美國總統職位與改變美國在世界的角色，川普是『時代』雜誌二○二四年度風雲人物」。

根據稍早報導，ＮＢＣ新聞晨間節目「今日」指出，「時代」九日公布二○二四年度風雲人物的十人決選名單，經編輯部討論後減至五人，分別是川普、待退副總統賀錦麗、英國凱特王妃、特斯拉執行長馬斯克與以色列總理內唐亞胡。

川普二○一六年首次贏得總統選舉後獲「時代」評為年度風雲人物，當時他表示，「這是極大的榮譽，意義重大」。「時代」一九二七年起每年發布「年度風雲人物」，將這個頭銜授予對當年全球事務有重大影響的個人或團體，「無論好壞」。