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學者：罕見起手式 符合川普風格

聯合報／ 記者鄭媁、特派記者廖士鋒／台北─北京報導
總統當選人川普（左）與中國國家主席習近平（右）。圖為兩人在2019年於大阪舉行的G20高峰會見面。 路透資料照片
總統當選人川普（左）與中國國家主席習近平（右）。圖為兩人在2019年於大阪舉行的G20高峰會見面。 路透資料照片

美媒報導，美國準總統川普已邀請中國大陸國家主席習近平參加就職典禮。學者分析，若消息為真，這是非常罕見的起手式，也符合川普的行事風格；但習近平若答應出席，也有三點風險需要顧慮，相較之下，反而是陸方會更須審慎考慮。

中國人民大學國際關係學院教授時殷弘昨天向本報表示，如果這是真的，人們可以說川普喜歡打破慣例和習慣，因為美國國務院自一八七四年以來的紀錄顯示，外國領導人從未出席過權力交接儀式，遑論是中國大陸領導人。

時殷弘還認為，不管怎樣，二○一七年以來的雙邊關係一再證明，「除了防止中美軍事衝突之外，這種姿態和峰會在任何真正重大的問題上都毫無用處」。

淡江大學國際事務與戰略研究所長李大中說，從川普第一任期來看，大陸領導人很少踏入美國本土，除了去年美國主辦亞太經合會（ＡＰＥＣ），拜登與習近平在舊金山會晤。川普若真的邀請習參加就職，確實滿契合他的行事風格。川普較不排斥以領導者一對一的方式會面，以尋求改變既有狀況或達成共識的可能性。

李大中認為，從川普的談判哲學可觀察到，他很少對習近平有負面批評或直接批判，沒有固守原則，就是要保留彈性空間，其他就是手段和目標的運用。

李大中說，川習不是第一次打交道，只是川普二點○已更進化，還未就任，向外發出的政治訊號就很多，陸方對川普的判斷會更審慎，若是川普主動發出邀請，反而是習近平會陷入考慮。

政大外交系教授黃奎博表示，陸方要考量的風險有三，萬一習訪美期間，美國官員宣布友台政策，如何應對；其次，若就職典禮安排規格與其他國家元首相同，顯示習未特別被川普所看重，就沒有去的必要；再者，即使美方高規格接待，以川普善變的性格，會後繼續對陸祭出高關稅手段，習如何對內交代？

川普 美國大選 習近平

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