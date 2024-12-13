觀察站／川普邀習 釋放美中「鬥而不破」訊息

美媒報導，美國總統當選人川普已邀請中國大陸國家主席習近平參加就職典禮。不論習近平最後是否赴美，這項訊息凸顯，即使在美中競爭的格局下，川普團隊仍希望雙方「鬥而不破」；在美中競合的賽局上，台灣如何在兩強間求取平衡，而非一味「傾美抗中」，是賴政府必須深思的課題。

美國總統就職典禮，通常由各國駐美大使或代表參加，一旦習近平應邀出席川普就職，可能成為川普回鍋白宮後，首位會面的外國元首。這不只對美中關係進展有象徵性意義，世界主要民主國家也會思索美方所要傳遞給外界的「訊息」。

民進黨執政八年多來，因為根深柢固的反中意識形態，由於過去幾年美中貿易戰，以及各國對大陸軍事威權擴張的忌憚，「順勢」高舉「抗中保台」旗幟；在美中台關係上，幾乎可說一面倒傾向美國，兩岸關係則是走入死胡同。

賴清德總統上任後，雖強調在對等尊嚴下，樂意與對岸交流，但鞏固甚至進一步深化台美關係，似乎才是賴政府首要之務。賴總統出訪友邦過境美國期間，強調台美對印太區域和平的共同承諾等，目的是希望川普團隊在安全或經貿等層面，更重視台灣。

只是，台美關係或兩岸關係，從來都不是單純的雙邊關係，而是美中台互動下的三角關係。賴總統出訪前後，我國安團隊不斷對外傳達共軍將大規模軍演，陸方卻異常低調，大陸國台辦與外交部都避談「軍演」或不願置評；美方雖關切大陸在台海周邊的「軍事活動」，但也不認為是針對賴總統出訪而來。

美中台三方對共軍「大規模軍演」的認知出現落差，背後反映的不同的政治盤算。對台灣而言，凸顯陸方對台軍事脅迫，目的是希望獲得美國的「保護傘」；但對美中雙方來說，美國新政府即將上台，川普團隊與陸方都不希望台灣問題成為未來美、中互動的「變因」。

從大陸「軍演」美中反應到川普擬邀習近平出席就職典禮，不難看出美中即使在競爭態勢下，仍保留未來對話與合作空間。台灣夾在兩個大國之間，該如何自處、拿捏三方關係，將是賴總統與國安團隊最重要的挑戰。