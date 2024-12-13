川普計劃上任第一天要發25道行政命令

經濟日報／ 編譯梁采蘩／綜合外電

知情人士透露，美國總統當選人川普計劃在明年1月20日上任的第一天，發布超過25道行政命令，力圖從移民到能源等議題，大幅重塑美國政府政策，他希望在上任首日就造成「轟動」（big splash）。

路透報導，川普團隊正從「美國優先政策研究所」等右派團體提供的草案清單，研擬這些行政命令，在川普第二任期擔任白宮副幕僚長的米勒（Stephen Miller）居間協調。

川普上任首日將聚焦在撤銷拜登過度寬鬆的邊境政策，防止新一波移民湧入美墨南部邊界。這是首度有媒體披露川普打算在就職首日簽署的行政命令數量。他已在8日播出的NBC訪談預告，打算上任首日採取行政行動終止「出生公民權」；該權利賦予在美國出生的任何人公民資格，無論父母身分狀態為何。

知情人士表示，這些命令還將包括推動增加能源生產，落實川普競選期間多次提出的口號：「鑽吧，寶貝，鑽吧！」，以及鼓吹水力壓裂開採。川普交接團隊發言人李維特表示：「美國人可以寄望川普在上任第一天，運用他的行政權力兌現競選承諾。」

知情人士說，川普團隊內部承認每項行動都需要在受影響的政府機構間大量協調，可能拖慢進度，減少第一天發布的行政命令數量，但川普在上任首日後的未來幾天和幾周還會發出更多命令。

川普在第一任期就職首日只發布少量行政命令。相較下，現任總統拜登在2021年上任第一天便發布17道行政命令，其中許多旨在推翻川普時期政策。

川普 美國大選

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