習近平參加川普就職典禮？ 北京：目前無可發布的消息
美國總統當選人川普將於下個月20日就職，傳出他已邀請大陸國家主席習近平赴華府參加就職典禮，受到高度關注。不過大陸外交部昨（12）日對此並未予以證實，僅表示「目前沒有可以發布的消息」。
此次除習近平外，匈牙利總理奧班也在考慮是否應邀。對上述消息，大陸駐美大使館未有回應。
就川普的邀請及習近平的答覆，大陸外交部發言人毛寧昨天在記者會上也未證實，僅簡短表示「目前沒有可以發布的消息」。
但就台灣政府已派兩位高官赴華府與川普團隊接觸，她則重申「我們敦促美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報，慎重處理台灣問題。
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