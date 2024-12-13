川普就職邀習出席 彭博分析：罕見善意之舉不太可能成真

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
總統當選人川普（左）與中國國家主席習近平（右）。圖為兩人在2019年於大阪舉行的G20高峰會見面。路透
總統當選人川普（左）與中國國家主席習近平（右）。圖為兩人在2019年於大阪舉行的G20高峰會見面。路透

哥倫比亞廣播公司（CBS）引述多方消息來源報導，美國總統當選人川普已邀請中國大陸國家主席習近平，參加他明年1月20日的宣誓就職典禮。彭博資訊形容，此舉為高度罕見之舉，顯示川普向習近平釋出善意，但不太可能成真。

CBS報導，消息人士表示，川普在11月初美國大選後不久，便向習近平提出邀請。然而，目前不清楚習近平是否接受邀請。川普團隊也提高在國會山莊接待外國領袖的可能性。

川普邀習近平參加就職典禮
川普邀習近平參加就職典禮

彭博資訊分析，川普邀請習近平參加就職典禮之舉，意味川普在威脅要對大陸採取新一輪關稅措施後，試圖向習近平示好，也能彰顯美中能維持溝通、甚至有望合作。

但彭博也指出，這不太可能成真，因為習近平若出席川普就職典禮，將在許多方面成為創舉。迄今還沒有任何中國大陸領袖參加美國總統的就職典禮，都是由大使、美國國會議員及一般公眾參與，而且根據美國國務院1874年以來的紀錄，至少百年來都沒有外國元首參加美國總統就職典禮。

若習近平參加，也會有重大政治風險，因為川普在演說時常脫稿演出，意外宣布一些事項或開一些不適當的玩笑，例如他曾謔稱加拿大總理杜魯多是加拿大州州長。

華府智庫戰略與國際研究中心（CSIS）中國專家甘思德（Scott Kennedy）指出，若川普對大陸開了類似玩笑，而習近平在場卻又無法公開發作，對美中關係的傷害將甚於邀請習近平的效益。

他認為，川普邀請之舉純屬外交往來的「擺態」。

由於川普常有打破傳統之舉，很難了解他的邀請是真心誠意期待習近平能接受，或者只是意思一下。

甘思德說，若習近平出席也必須待在國會山莊，向川普上任表達敬意，受到的對待也類似受到高度敬重的使節，這兩者都不太可能成真。

川普 美國大選 習近平

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