擊敗凱特王妃、馬斯克 川普獲選時代雜誌「2024年度風雲人物 」

美國「時代」雜誌12日宣布，美國候任總統川普獲選2024年年度風雲人物。這是川普繼2016年後第二度獲該雜誌選為年度風雲人物。

Donald Trump is TIME's Person of the Year https://t.co/IjP5W2otV5 pic.twitter.com/CVHX9o0DB3 — TIME (@TIME) 2024年12月12日

「時代」寫道，川普的政治重生在美國歷史上無與倫比，第一任期在恥辱中結束，他試圖推翻2020年大選結果，最終導致美國國會山莊暴動案。當川普在2022年底宣布參選時，由於多項刑事調查，大多數黨公職避之唯恐不及。一年多後，川普摧枯拉朽打垮共和黨對手，以史上最快速度贏得總統初選。

大選期間，川普在紐約市法庭度過6周，成為第一位被判有罪的前總統，但此事完全沒有削弱他的支持度。到了7月，在賓州巴特勒的一場造勢上，一名刺客的子彈距離他的頭骨不到一英寸。

在接下來4個月，川普擊敗不止1位，而是2位民主黨對手，橫掃全部7個搖擺州，成為20年內第一位贏得普選票的共和黨人，重組美國政治，改造共和黨，並讓民主黨人認真思索出了什麼問題。

根據稍早報導，NBC新聞晨間節目「今日」指出，「時代」9日公布2024年度風雲人物的十人決選名單，經編輯部討論後減至5人，分別是川普、待退副總統賀錦麗、英國凱特王妃、特斯拉執行長馬斯克與以色列總理內唐亞胡。

川普曾說，「時代」編輯部永遠不會選他當風雲人物，而2015年時任德國總理梅克爾獲選為時代年度風雲人物時，川普抱怨自己沒被選中，稱選了個「正在毀滅德國的人」。不過，川普2016年首次贏得總統選舉後獲「時代」評為年度風雲人物時坦言，「這是極大的榮譽，意義重大」，此次是第二次獲選。

「時代」1927年起每年發布「年度風雲人物」，將這個頭銜授予對當年全球事務有重大影響的個人或團體，「無論好壞」，2023年和2022年的年度風雲人物分別為美國流行天后泰勒絲和烏克蘭總統澤倫斯基。