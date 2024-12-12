如何避免川普關稅？加拿大擬以「3D」因應 安省揚言不惜切斷供電

加拿大正研擬一套對策，包括出動無人機（drone）和警犬（dog）並投資毒品實驗室（drug lab），以回應美國總統當選人川普對美加邊境安全的顧慮，免得他明年上台後果真祭出關稅、打擊加國經濟。

川普已表明，他希望與美國接壤的鄰國能採取行動，加強打擊非法移民和毒品走私到美國的問題。

紐約時報報導，加拿大總理杜魯多11日召集高階官員及各省省長會商對策，研擬強化邊境安全的措施。加國打算趕在川普1月20日宣誓就職前敲定細節、估算成本，然後把這項計畫交給川普過目。執行這些措施的費用細節訂於下周一公布，財政部長將宣布編列臨時預算支應。

研議中的措施包括：部署無人機和緝毒犬以強化對邊境穿越的掌控，並降低兩國之間非必要性的人流。

政府也考慮投資一些技術，例如運用實驗室技術偵測芬太尼、以防毒販越境走私，並找出製作芬太尼所需前驅物的供應源。

加拿大也將投資建置更強大的資料庫，與美國執法當局分享越境者犯罪前科等背景資料，解決美方長久來關切的問題。

這場會議結束後，安大略省省長福特11日呼籲，加國也應準備採取強硬手段。安大略省是加國人口最多的省分，不僅與美國接壤，雙邊關係也十分密切。

福特說：「我們將不惜走到那一步，切斷對他們的能源供應--遠至密西根、紐約州以及威斯康辛。」他揚言，安大略省若中斷供電，也會讓美國人嚐到痛苦的滋味。