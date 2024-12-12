快訊

下班帶傘！3縣市發布大雨特報 恐一路下到明天上午

退休只要存夠錢就好？理財專家4大「最後悔的事」：每年都是負報酬

2度出手！南韓檢警再突襲總統府 試圖扣押搜索戒嚴資料

川普任命「美國之音」新台長 將由前新聞主播雷克接棒

中央社／ 華盛頓11日綜合外電報導
美國總統當選人川普今天任命前新聞主播、曾角逐亞利桑納州聯邦參議員失利的雷克（圖）擔任國營國際媒體機構美國之音（VOA）新任台長。圖／美聯社
美國總統當選人川普今天任命前新聞主播、曾角逐亞利桑納州聯邦參議員失利的雷克（圖）擔任國營國際媒體機構美國之音（VOA）新任台長。圖／美聯社

美國總統當選人川普今天任命前新聞主播、曾角逐亞利桑納州聯邦參議員失利的雷克（Kari Lake）擔任國營國際媒體機構美國之音（VOA）新任台長。

法新社報導，美國之音服務範圍遍及全球，節目以歐亞非各地語言播放，包括索馬利語、達利語和法語等。

美國之音接受美國政府資金，但大致被認為是可靠獨立的媒體機構，為國際聽眾報導全球和美國新聞。

不過，美國之音在川普第一個任期內的領導階層曾挨轟將這個新聞媒體政治化。

前電視新聞主播雷克是強硬保守派，2022年曾代表共和黨角逐亞利桑那州州長，2024年也曾競選聯邦參議員，不過都以失敗收場。

她一再拒絕接受過去敗選結果，也不承認川普在2020年總統大選中輸給現任總統拜登。

川普即將於明年1月就任，多項人事任命都可以看見川普親密盟友的名字。

川普在自家社群媒體「真實社群」（Truth Social）網站貼文中寫道：「我很高興宣布雷克將擔任下任美國之音台長。」

川普說：「她將由我們下一任美國國際媒體署（U.S. Agency for Global Media）署長任命，並與其密切合作，以確保自由的美國價值觀能夠被公平且準確地傳播到全世界，而不是像假新聞媒體散播的謊言一樣。」

亞利桑那州 川普 美國大選

延伸閱讀

川普2.0時代！法人：2025美股最樂 另有3市場可期台股是其一

川普擬廢除ICE長期政策 允學校、醫院等「敏感地點」逮無證客

川普再成時代雜誌年度風雲人物 今紐交所敲鐘慶封面揭曉

特斯拉隨川普勝選股價創高 馬斯克成首位4000億企業家

相關新聞

【重磅快評】最好盟友先受羞辱 綠營恨不成美國51州？

美國總統當選人川普還沒重回白宮，美國的盟友已經開始面臨霸凌和羞辱；而且，最親密的盟友最先受到最惡劣的霸凌與羞辱。

川普任命「美國之音」新台長 將由前新聞主播雷克接棒

美國總統當選人川普今天任命前新聞主播、曾角逐亞利桑納州聯邦參議員失利的雷克（Kari Lake）擔任國營國際媒體機構美國...

川普擬廢除ICE長期政策 允學校、醫院等「敏感地點」逮無證客

根據三位知情人士，阻止美國移民和海關執法局(Immigration and Customs Enforcement，IC...

川普再成時代雜誌年度風雲人物 今紐交所敲鐘慶封面揭曉

政治新聞網站Politico引述知情人士的話表示，總統當選人川普今年再度成為「時代」(Time)雜誌「年度風雲人物」(P...

CNN民調：55%民眾認同川普處理交接工作表現

根據SSRS為有線電視新聞網(CNN)進行的民調，54%國人預期川普下個月重返白宮將表現良好，55%的人認同他當選後迄今...

討川普歡心！祖克柏進貢智慧眼鏡 還讓Meta捐款100萬美元

臉書母公司Meta Platforms已經向美國總統當選人川普的就職基金捐款100萬美元。此前，Meta執行長祖克柏（M...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。