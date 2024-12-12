討川普歡心！祖克柏進貢智慧眼鏡 還讓Meta捐款100萬美元

臉書母公司Meta Platforms已經向美國總統當選人川普的就職基金捐款100萬美元。此前，Meta執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）與川普關係一度緊張，最新的捐款行動凸顯他要強化與這位即將上任總統的關係。

道瓊社報導，若Ｍeta證實這筆捐款，將有別於祖克柏和他公司以往的一貫做法。此外，川普在競選時，曾經威脅說，如果祖克柏試圖影響選舉，將受到懲罰。

科技公司執行長們開始討好即將上任的政府，代表著這些高層們試圖在「夾擊」中取得平衡，因為這些科技大公司經常成為川普和共和黨人士憤怒的目標，而自家內部員工又常有強烈左傾立場。

現在，隨著共和黨準備控制白宮和國會參眾兩院，並呼籲對科技進行新的監管，一些企業高層對川普採取了新的態度。

舉例來說，長期來一直是川普敵人的亞馬遜創辦人貝佐斯，選後在X平台發文祝賀川普「卓越的政治東山再起與壓倒性的勝利」。在紐約時報一場論壇上，貝佐斯談到川普時表示，「我目前看到的是，他比第一次更冷靜、更自信、更穩定。」

祖克柏最近強化與川普的關係，包括11月時與川普在他的佛州海湖莊園共進晚餐，著重於一般關係的建立。道瓊社引述的知情人士透露，在晚餐前，祖克柏私下為川普展示了Meta的雷朋智慧眼鏡，並送給川普當作禮物。

其中一位知情人士說，祖克柏的團隊在晚宴前告知就職基金，Meta計劃捐款。

在兩天的會晤中，Meta的高層主管見了即將擔任白宮幕僚長的威爾斯（Susie Wiles），而祖克柏與他的顧問見了獲任命國務卿的盧比歐（Marco Rubio）以及三位準白宮高級顧問。

聯邦競選財務報告顯示，祖克柏多年來一直支持兩黨的國會候選人，但大致沒有參與捐款給總統候人。根據公開紀錄，祖克柏和Meta都沒有向川普2017年的就職基金或總統拜登在2021年的基金捐款。這兩個基金都從幾家大公司獲得了100萬美元的捐款。

祖克柏與川普的關係時好時壞，祖克柏曾批評川普的移民相關行政命令，但在川普第一屆總統任內兩人維持聯繫關係，也曾共進晚餐，但在2021年1月川普支持者入侵國會大廈後，Facebook將川普停權，川普稍後發表聲明說，「下次我入主白宮時，應他的要求，我不會再與祖克柏和他的妻子共進晚餐。一切都公事公辦。」