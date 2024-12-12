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努力釋善意！祖克柏向川普就職基金捐贈3200萬元

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
Meta執行長祖克柏（圖左）近期頻向川普（圖右）釋善意。法新社
Meta執行長祖克柏（圖左）近期頻向川普（圖右）釋善意。法新社

華爾街日報、CNN報導，美國社群媒體巨頭Meta執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）近期頻頻向總統當選人川普釋出善意，2周前才親赴佛州海湖莊園與川普共進晚餐，如今又向川普就職典禮基金捐贈100萬美元（約新台幣3200萬元）。

隨著川普順利在今年11月當選，祖克柏就一直努力修復與川普的緊張關係。2021年國會大廈事件後，Meta旗下的臉書曾封鎖川普帳號，導致川普多次批評要讓祖克柏「坐牢」，直到近期祖克柏逐漸釋出善意。

川普 美國大選

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