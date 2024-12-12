目標「造成轟動」！川普上任首日將發25道行政命令 大幅重塑美國政策

美國總統當選人川普計畫明年1月20日上任的第一天發布超過25道行政命令，力圖從移民到能源等議題上，大幅重塑美國政府政策。兩位消息人士表示，川普告訴他的團隊，他希望在上任首日造成「轟動」（big splash）。

路透報導，這項計畫涉及的行政命令數量此前未有媒體報導。川普在第一任期就職首日只發布少量行政命令。相較之下，現任總統拜登在2021年上任第一天便發布17道行政命令，其中許多旨在推翻川普時期政策。

當被問及這項計畫時，川普交接團隊發言人李維特（Karoline Leavitt）表示：「美國人可以寄望川普在上任第一天，運用他的行政權力兌現競選承諾。」

消息人士表示，川普團隊內部承認每項行動都需要在受影響的政府機構之間大量協調，可能拖慢進度，減少第一天發布的行政命令數量。

消息來源告訴路透，未來幾天和幾周還會發出更多命令。這項行動由長期擔任川普幕僚，並將在川普第二任期擔任白宮副幕僚長的米勒（Stephen Miller）協調。

四位消息人士表示，川普團隊正從「美國優先政策研究所」等右派團體提供的草案清單，研擬這些行政命令。首日將聚焦在撤銷拜登過度寬鬆的邊境政策，防止新一波移民湧入美墨南部邊界。

川普已在8日播出的NBC節目預告，打算上任首日採取行政行動終止「出生公民權」，該權利賦予在美國出生的任何人公民資格，無論父母的身分狀態為何。

消息人士指出，這些命令還將包括推動增加能源生產，落實川普競選期間多次提出的口號：「鑽吧，寶貝，鑽吧！」，以及鼓吹水力壓裂開採。

雖然其中一些行動可能會面臨激烈的法律挑戰，或需要立法或新的機構規範，可能需要數月才能實施，但也有數十項措施是川普可以直接簽署命令立即執行。