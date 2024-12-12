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時代雜誌傳出再度選擇川普 為年度風雲人物

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
時代雜誌據傳將再度選擇今年美國總統當選人川普為「年度風雲人物」。 路透
時代雜誌據傳將再度選擇今年美國總統當選人川普為「年度風雲人物」。 路透

路透報導，兩位知情人士透露，時代雜誌將選擇美國總統當選人川普為「年度風雲人物」。時代雜誌預定今（12）日會公布「年度風雲人物」人選，同一天，川普應邀到紐約證券交易所，敲響開盤鐘。

路透向時代雜誌查證，時代雜誌拒絕評論他們的「年度風雲人物」選擇。最先傳出時代雜誌評選結果消息的是政治新聞網站Politico。時代雜誌曾在2016年選擇川普為年度風雲人物，2020年將擊敗川普勝選的拜登和搭檔賀錦麗選為年度風雲人物。去年拿到這個頭銜的是流行音樂天后泰勒絲。

川普在轉入政壇之前，靠著紐約市的房地產市場致富。在他的第一個總統任期裡，自認股市表現強勁是一大政績，股市也一直歡迎他再度當選。

路透指出，能獲邀到全球最大的股票交易所敲鐘，不論是開市或收盤的敲鐘，都被視為一種榮耀。通常敲鐘活動多是安排給首次公開發行股票（IPO）的企業高階主管，在掛牌交易當天進行，慶祝公司達到上市這個重大里程碑。但過去也有政治人物或名人獲邀敲鐘的例子，像是美國前總統電根、南非前總統曼德拉，好萊塢巨星阿諾‧史瓦辛格等。

川普 美國大選

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