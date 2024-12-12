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二度獲選！川普將成《時代》2024年度風雲人物 擊敗賀錦麗、馬斯克

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
美國總統當選川普預計二度登上《時代》雜誌封面，獲選2024年度風雲人物。美聯社
美國總統當選川普預計二度登上《時代》雜誌封面，獲選2024年度風雲人物。美聯社

Politico、CNN等報導，美國總統當選川普預計二度登上《時代》雜誌封面，獲選2024年度風雲人物。

《時代》雜誌9日公布2024年度風雲人物10人決選名單，預計美東時間12日揭曉今年得主。

美國國家廣播公司（NBC）晨間節目「今日秀」（Today）11日報導，《時代》編輯群經過討論，把10人名單再限縮至5人，分別是川普、美國副總統賀錦麗、英國凱特王妃、特斯拉執行長馬斯克和以色列總理內唐亞胡。

川普曾經說過，《時代》雜誌編輯部永遠不會選他當風雲人物，但他判斷錯了，2016年首次贏得總統選舉後，也被《時代》雜誌評為年度風雲人物，此次將是他第二次獲選。

對此，《時代》雜誌發言人表示，在出版前不會對其年度人物評選發表評論。

《時代》2015年評選時任德國總理梅克爾為風雲人物，川普當時抱怨自己沒被選中，稱選了個「正在毀滅德國的人」，但在2016年獲選後也坦言，「這是極大的榮譽，意義重大。」

《時代》雜誌自1927年起每年發布「年度風雲人物」，將頭銜授予給對當年全球事務「無論好壞」都有重大影響的個人或團體。去年和前年的年度風雲人物分別為美國流行天后泰勒絲和烏克蘭總統澤倫斯基。

川普 美國大選

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