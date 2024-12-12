CBS：川普已邀請習近平參加下月的就職典禮

哥倫比亞廣播公司（CBS）引述多方消息來源報導，美國總統當選人川普已經邀請中國國家主席習近平參加他下個月的就職典禮。

CBS報導指出，消息人士表示，川普在11月初向習近平發出了邀請，時間點就在大選後不久。然而，目前不清楚習近平是否接受了邀請。中國駐美大使館的一位發言人沒有立即置評。

彭博資訊分析，川普邀請習近平參加就職典禮的行動，意味著川普在威脅要對中國採取新一輪關稅措施後，試圖向中國領導人示好。

川普在上周末播出的NBC節目訪談中，自曝他近期曾與習近平通話，但他拒絕透露討論內容。兩人上一回見面是在2019年6月於日本舉行的G20高峰會場邊。

川普自從當選後，已經與多位外國元首見面，包括上周出訪巴黎，與法國總統馬克宏和烏克蘭總理澤倫斯基會面。