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明年1月20日就職！CBS：川普邀請習近平出席典禮
CBS引述多名消息人士報導，美國總統當選人川普已邀請中國國家主席習近平下月20日到美國出席就職典禮。
報導指出，川普在11月初、大選結果剛出爐後不久即發出邀請，但尚不清楚習近平是否接受。中國駐美大使館暫未回應。
據了解，除了習近平，川普也計畫邀請與他關係良好的匈牙利總理奧班（Viktor Orban）出席典禮，但消息指奧班仍在考慮。
川普競選團隊新聞秘書李維特（Karoline Leavitt）表示，世界領袖正排隊與川普會面，因為他們知道他很快就會重掌政權，並透過美國在全球的力量恢復和平。
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