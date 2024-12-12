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美FBI局長求去 川普發文慶祝

聯合報／ 記者張文馨／華盛頓即時報導
美國聯邦調查局局長雷伊。路透社
美國聯邦調查局局長雷伊。路透社

美國聯邦調查局（FBI）局長雷伊（Christopher Wray）11日對員工演說宣布，將隨拜登政府一道下台；美國總統當選人川普在社群平台真實社群發文慶祝；兩人恩怨情仇始於2017年，雷伊接受川普提名，頂替因調查通俄門觸怒川普的柯米（James Comey），後來，川普不滿雷伊為密件案搜索其住所海湖莊園。

雷伊2017年在時任總統川普提名下，出任FBI局長，任期10年未屆，因川普重返白宮，擬提名新局長前國安會官員巴特爾（Kash Patel），讓雷伊陷入尷尬境地。

雷伊11日對員工演說指出，「我認為，對於本局而言正確的事情，是我服務到這屆政府執政結束時刻，然後我下台。」

雷伊說，做出要下台的決定並不輕鬆，但這是避免將FBI拖入長期爭端的最佳方式；他的去職將有助FBI持續專注其「每天代表美國人民執行必要工作」的使命。

FBI下轄3.5萬名員工，年度預算超過100億美元。

川普發文稱，這是偉大的一天，雷伊去職意味著終結美國司法部門被武器化的日子；他不知道雷伊怎麼了，但是現在可以為全體美國人民重建法治。

川普批評，雷伊指揮FBI無緣無故、突然搜查他的房子，並為了要非法彈劾及起訴他孜孜不倦地工作，是雷伊阻撓美國的未來與成功。

川普在發文稱，巴特爾是史上最佳的FBI局長被提名人，美國人民期望看到強大且公正的司法系統，希望看到FBI回來了，呼籲國會通過巴特爾的任命案，啟動「讓FBI再次偉大」的進程。

雷伊自詡為長期的共和黨人，稱向來忠實履行FBI的職責，沒替民主黨服務；此外，他被認為是對中鷹派。

川普盟友、共和黨籍聯邦參議員葛拉斯里（Charles Grassley）呼應FBI需要改革的說法；民主黨籍的參院司法委員會主席德賓（Dick Durbin）則憂心FBI將陷入危險境地；FBI工會（FBI Agents Association）發表聲明稱，該局使命不隨政權更迭而動搖。

巴特爾的任命需要經過美國聯邦參議院同意，他正在拜訪國會議員爭取支持。

美國有線電視新聞網（CNN）日前報導指，巴特爾不僅是川普忠誠追隨者，還致力推翻所謂的「深層政府」；知情人士指，巴特爾若被任命為FBI局長，將有能力調查川普的政敵、解密機密資訊並肅清公務系統。

路透報導，巴特爾承諾，上台會關閉FBI華府總部（FBI準備將新總部搬到馬里蘭州），並重新定位FBI的情蒐角色；巴特爾告訴路透，他已準備好為美國人民服務。

回顧歷史，川普2017年解雇柯米，提名雷伊出任FBI局長，任期10年。

雷伊接任局長超過7年，除負責打擊恐怖主義、網路攻擊、中國大陸、俄羅斯和伊朗威脅等國安問題，也主導調查2021年國會山莊暴亂事件，以及今年選舉期間川普兩度遇刺案。

此外，雷伊任內也處理川普2016年競選總統時的通俄門爭議、試圖推翻2020年選舉結果，以及派員於2022年赴佛州海湖莊園，調查川普卸任總統後持有機密文件案。

現任總統拜登也沒躲過FBI調查，同樣是雷伊任內，FBI調查拜登卸任副總統後處理機密文件不當案，拜登次子杭特‧拜登（Hunter Biden）接受調查，也與FBI有關。

在雷伊去職後、巴特爾上任前，紐約時報報導，FBI副局長阿貝特（Paul Abbate）可望代理局長，不過阿貝特打算在明年4月退休，不確定誰會出任副局長。

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