美財政官員卸任前將訪中 川普上任後料直球對決習近平

中央社／ 紐約11日專電

美國財政部官員本週將訪問中國，出席最後一次美中經貿工作小組會議，預料將繼續就電動車、半導體與先進電池等敏感議題提出關切。拜登政府卸任前仍關注美中經貿局勢，不過新任總統川普上任預料將直接與中國國家主席習近平對話。

「紐約時報」（New York Times）報導，美國財政部資深官員本週將前往南京，舉行美中經貿工作小組最後一次會議；兩國官員本週也將在20國集團（G20）2025年輪值主席國南非會晤。

美中官員在2023年為避免經濟對立，組成經濟工作小組，美國財政部官員今年初首次在雙方默契下訪問北京，年底再次訪問，美方將繼續提出中國綠能科技產品全球傾銷，限制稀有礦產出口，及中國官方持續支持業者在烏克蘭戰爭中對俄羅斯輸出產品等議題。

財政部次長夏包（Jay Shambaugh）表示，美中為世界兩大經濟體，美國民眾希望雙方官員，能夠就同意與不同意的議題直接溝通。

財政部官員指出，兩國增加互動，讓美方更清楚瞭解中國經濟及外匯政策、紓解國際債務等敏感議題。雙方若能科技互動正常化，可維繫危機時財政穩定，這種溝通管道在未來會更有價值。

拜登（Joe Biden）政府過去4年延續前總統川普（Donald Trump）對中國的貿易壁壘，就進口美國商品徵收關稅，並陸續宣布對中國電動車、太陽能板、半導體與先進電池等新關稅項目。拜登在卸任前，限制對中出口人工智慧與軍事裝使用的更先進晶片技術。

前美國財政部和國際貨幣基金（IMF）官員索貝爾（Mark Sobel）認為，美中官員沒有幻想，都憂心兩國關係，無論是否對彼此有好感，都想面對面溝通，避免可能的傷害性誤解。美國新政府將上任，雙方都有理由持續重要對話。

川普已宣稱將繼續對中國提高關稅並正式宣布中國為貨幣操縱國，兩國經貿局勢預料將繼續升高。川普將在上任首日對中國所有進口商品課徵10%關稅，取消對中「永久正常貿易關係」。

拜登在離開白宮前仍希望美中經濟關係在可控制範圍，但川普陣營想法不同。

曾任川普政府民間顧問的中國專家白邦瑞（MichaelPillsbury）指出，美國中階人員因未獲授權，無法決定主要政策，與北京高官互動通常難有結論。川普對這些平台沒有耐心，傾向直接與習近平對話。

他認為，美國部分官員對這種會議安排自我感覺良好，預料川普將回到單一管道，所有重要議題都會直接與習近平對話。

川普 美國大選

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