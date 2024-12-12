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亞銀報告 川普新政2026年衝擊亞洲

聯合報／ 編譯陳苓劉忠勇葉卉軒／綜合報導
亞銀預測，亞洲新興經濟體將在2026年感受到川普2.0的實質衝擊。 （美聯社）
亞銀預測，亞洲新興經濟體將在2026年感受到川普2.0的實質衝擊。 （美聯社）

亞洲開發銀行（ＡＤＢ）在十一日報告中表示，美國總統當選人川普研擬加徵關稅，預料最快將在明年第三季上路，亞洲新興經濟體恐將在後年感受到川普二點○的實質衝擊。

川普在競選期間揚言，要對中國大陸進口商品徵收百分之六十關稅，並對所有其他經濟體的進口商品，課徵百分之十至二十的關稅。亞銀報告指出，上述政見也許是談判起點，而非需要嚴格遵循的政策目標。開徵關稅很可能需要立法，估計新稅最快會在明年第三季開徵，但時間仍可能改變。

川普二點○充滿不確定性，亞銀也提出風險情境預測，即美國二○二六年起對中國大陸等全面徵收更高關稅。

提早拉貨 將減輕對陸打擊

風險情境對開發中亞洲來說，利弊互見。東亞經濟體與大陸有較強的貿易連結，恐削弱ＧＤＰ成長。但南亞和東南亞經濟體，則可受惠於美中貿易紛爭帶來的貿易轉向與生產遷移。

風險情境對美中衝擊最大，但規模有限。亞銀說，二○二五至二○二八年間，全球國內生產毛額（ＧＤＰ）預料合計減少○點五個百分點。受創最重的中國大陸，這四年ＧＤＰ僅會減少一點二個百分點，大約每年○點三個百分點。而美企在新稅生效前提早拉貨，也許會進一步減輕對大陸經濟成長的打擊。

GDP成長 我今年升明年降

亞銀將亞洲發展中國家今、明年經濟成長分別下修為百分之四點九和百分之四點八，略低於九月預測的百分之五點○和百分之四點九。亞銀表示，整體經濟成長率下修，反映第三季部分經濟體經濟表現不佳，消費前景疲軟。

亞銀將台灣今年ＧＤＰ成長預測由九月百分之三點五上修至百分之四點○，但將台灣明年ＧＤＰ成長預測由百分之二點七下修為百分之二點五，並表示美國總統當選人川普若迅速改變美國貿易政策，前景可能更加惡化。

AI助攻 台綜院看好前景

台灣綜合研究院也在昨日公布最新經濟預測，由於出口與投資均優於預期，今年全年經濟成長率為百分之四點二一，較六月預測上修○點六四個百分點。二○二五年則因ＡＩ（人工智慧）需求持續，支撐出口帶動投資，全年經濟成長率也有百分之三點一六的水準。台綜院對今、明年ＧＤＰ預測皆為國內智庫最樂觀，但低於主計總處的預測數。

談及當前經濟，台綜院創辦人劉泰英分析，未來經濟是以ＡＩ為軸心，「全世界都需要台灣晶片，而晶片也是現在最重要的武器，愈精密的晶片，需求會愈大，對台灣經濟前景有利」。

不過，劉泰英也提到，美國總統當選人川普即將上任，可能掀起的關稅戰恐衝擊全球經貿成長動能，再加上俄烏戰爭、中東緊張局勢升溫，連鄰近的南韓也有狀況，在地緣政治紛擾之下，台灣難免會受影響，但長期展望仍看好。

此外，媒體關注台股明年有無機會上看三萬點？劉泰英認為，股市會受政治、國際經濟等各種變數影響，短期波動較大，但長期來看，「台股當然有機會挑戰三萬點」，因為ＡＩ時代來臨，未來對精密晶片的需求只會愈來愈大，這有利台灣經濟發展。

川普 美國大選

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