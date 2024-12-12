亞銀：預期川普貿易新政最快明年Q3上路

經濟日報／ 編譯陳苓劉忠勇／綜合外電
亞銀預測，亞洲新興經濟體將在2026年感受到川普2.0的實質衝擊。（路透）
亞銀預測，亞洲新興經濟體將在2026年感受到川普2.0的實質衝擊。（路透）

亞洲開發銀行（ADB）11日調降亞洲發展中國家今、明兩年經濟成長率預測，並預期若美國總統當選人川普的貿易新政最快將在明年第3季上路，亞洲新興經濟體將在2026年感受到「川普2.0」的實質衝擊，但也警告若川普更快改變或執行新政策，衝擊將來得更快。

亞銀發布的2024年12月版「亞洲開發展望」報告，調降亞洲開發中國家今年國內生產毛額（GDP）成長率預估至4.9%，略低於9月預測的5%，明年成長率預測也下調0.1個百分點到4.8%。

亞銀表示，整體經濟成長率下修，反映第3季部分經濟體經濟表現不佳，消費前景疲軟，同時「美國貿易、財政和移民政策的變化，可能會削弱亞洲開發中國家的經濟成長，並且推升通膨」。

亞銀維持中國大陸今、明兩年GDP成長率預測不變，各為4.8%和4.5%，印度今年GDP成長率預估則遭大砍0.5個百分點6.5%，明年預估值也從7.2%調降為7.0%。不過，亞銀大幅上調台灣今年GDP成長預測，從9月3.5%上修至4.0%，明年成長率調降0.2個百分點到2.5%。

將於明年1月20日上任的川普已揚言，將對大陸進口商品徵收60%關稅，並對所有其他經濟體進口商品課徵10%-20%關稅，亞銀認為，這些政見也許是談判起點，而非需要嚴格遵循的政策目標。

亞銀指出，由於開徵關稅很可能需要立法，多數政策調整預料將花費時間並逐步推出，估計新關稅最快在明年第3季開徵，在這個基本情境預測下，川普新政在2024、2025年都還不會對開發中亞洲帶來實質衝擊。

然而，亞銀也提出風險情境預測，也就是美國2026年起對大陸等全面徵收更高關稅。在這個情境下，開發中亞洲前景好壞參半。東亞經濟體與大陸有較強貿易連結，恐削弱經濟成長。南亞和東南亞經濟體，則可受惠美中貿易紛爭帶來的貿易轉向與生產遷移。由於新政對各經濟體影響不一，對剔除大陸的開發中亞洲，整體影響略為偏正。

風險情境對美中衝擊最大，但規模有限。亞銀說，亞銀預測美國激進的政策調整，可能共削弱全球2025-2028年經濟成長率0.5個百分點。受創最重的大陸，這四年成長率僅會折損1.2個百分點，約為每年0.3個百分點。美企在新稅生效前提早拉貨，有助減輕對大陸經濟成長的打擊。

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