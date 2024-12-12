關稅爭議 川普譏加拿大總理「州長」

加拿大總理杜魯多九日表示，一旦美國總統當選人川普對加拿大產品全面提高關稅，美國人就會認清關稅會帶來高物價的事實，川普隨即毫不客氣回嗆，戲稱杜魯多是「大加拿大州州長」。

美聯社報導，杜魯多藉著出席「哈利法克商會」活動，表明反對川普對加拿大與墨西哥進口產品課徵百分之廿五高關稅。他說，「川普之所以當選，是因為他承諾要讓美國人過上更美好、更輕鬆的生活，但我認為，住在我們邊境以南的民眾會認清現實，對加拿大產品全面課徵高關稅，只會讓生活成本變得更高」。

杜魯多說：「美國高達百分之六十五原油與電力都從加拿大進口，加拿大出口天然氣幾乎全銷往美國，他們依賴我們的鋼鐵與鋁，依賴我們一系列出口農產品，所有貨物成本都會變得更貴。我們當然會像八年前那樣，對於不公平關稅採取因應措施。」

對於杜魯多的不滿，川普十日在社群平台發文，重提杜魯多日前拜訪海湖莊園和他會面一事，並故意貶低加拿大為美國第五十一州：「那天晚上，很高興與『大加拿大州州長』杜魯多一起共進晚餐，我期待盡快再次見到這位『州長』，以便繼續就關稅、貿易議題進行深入會談，結果肯定會讓所有人驚艷！」

國家廣播公司新聞網詢問川普競選團隊發言人、準白宮通訊主任史蒂芬‧張對此看法，他僅拋下一句話：「很好啊。」至於杜魯多辦公室尚未發表評論。

根據兩位知情人士向福斯新聞網透露，川普在海湖莊園晚宴上曾跟杜魯多開玩笑，認為加拿大應該成為美國第五十一州。