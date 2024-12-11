拜登批准國家安全備忘錄 協助川普應對中、俄、伊朝

據美聯社報導，拜登政府官員今年夏天開始制定該備忘錄。據兩位高級政府官員稱，這份文件的目的是幫助下屆政府從一開始就確定如何處理美國最主要的敵手和競爭對手之間日益緊密的關係。

這兩位官員在匿名的情況下表示，根據白宮制定的基本規則，這份機密備忘錄不會公開，因為其中的一些內容非常敏感。

該文件包括四項廣泛的建議：改善美國政府機構間的合作、加快與盟國共享有關四個對手的信息、調整美國政府對制裁和其他經濟工具的使用以取得最大成效，並加強準備以應對同時發生的涉及對手的危機。

美國多年來一直關注四個國家之間的合作。2022年俄羅斯入侵烏克蘭後，四國之間的協調加快了。

官員們指出，隨著俄羅斯被世界大部分國家孤立，莫斯科已向伊朗尋求無人機和導彈。俄羅斯從朝鮮獲得了火炮、導彈，甚至還有數千名士兵前往幫助俄羅斯試圖將烏克蘭軍隊趕出庫爾斯克地區。與此同時，中國向俄羅斯提供了軍民兩用部件，幫助其維持軍事工業基地的運轉。

作為回報，俄羅斯向伊朗派遣了戰鬥機，並協助德黑蘭加強其導彈防禦和太空技術。

朝鮮從俄羅斯獲得了急需的燃料和資金，以幫助其建立制造和軍事能力。這些官員還說，俄羅斯「事實上已經接受了朝鮮成為擁有核武器的國家」。

與此同時，中國也從俄羅斯的技術訣竅中獲益匪淺，兩國正共同努力深化軍事技術合作。兩國還在北極地區進行聯合巡邏。

拜登和當選總統川普有著截然不同的世界觀，但即將上任和即將離任的政府官員都表示，拜登和川普在過渡期間尋求在國家安全問題上進行協調。

（美聯社）

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