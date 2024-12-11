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川普新內閣擁驚人身價 提名爭議頻傳考驗黨內忠誠

中央社／ 華盛頓10日綜合外電報導
美國候任總統川普。美聯社
美國候任總統川普。美聯社

美國總統當選人川普的新內閣不但身價驚人，所涉爭議也多得嚇人，如涉酗酒的國防部長、反疫苗的衛生部長和挺獨裁政權的國家情報總監，提名案能否通過審查，考驗黨內忠誠。

法新社報導，共和黨人川普的新政府內閣官員預估身價高達110億美元（約新台幣3580億元），若加上川普本人以及全球首富馬斯克（Elon Musk）等外部顧問，這一數字將飆升至3400億美元。

「富比世雜誌」（Forbes）報導，現任總統拜登上任時，內閣官員總身價僅約1.18億美元。

不過，川普團隊的高身價已被其他無數爭議所掩蓋，這些被提名人能否適任、有無利益衝突及其他紀律問題，都令美國聯邦參議員備感質疑。

紐約州賓安頓大學（Binghamton University）政治分析師兼教授尼曼（Donald Nieman）說：「在我最樂觀的時候，我認為川普或許想藉這些人選向支持者端出政策牛肉，但最終他仍得專注在解決對選民有重要影響的經濟問題。」

內閣人選中最具爭議的是川普提名的國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth），今年44歲的他曾是福斯新聞（Fox News）節目主持人，同時也是退伍軍人，過去曾遭控酗酒及性騷擾，另因多次婚外情、2度離婚以及被母親指控他是女性「施虐者」，而引發外界質疑。

川普提名的聯邦調查局（FBI）局長人選巴特爾（Kash Patel）同樣備受爭議。巴特爾曾公開表示，應授權聯邦政府「攻擊」川普的政治對手，並推廣可「逆轉」新冠疫苗的非法保健品。

被川普點名出任衛生部長的小羅勃甘迺迪（RobertF. Kennedy Jr.）同樣是名疫苗懷疑論者。許多紀錄都顯示，他年輕時曾因海洛因成癮與他人共用針頭，而染上C型肝炎。

前民主黨國會議員、國家情報總監提名人加巴德（Tulsi Gabbard），對川普政府而言則堪稱一大沉重負擔。

敘利亞總統阿塞德（Bashar al-Assad）政權上週末遭反抗軍推翻後，加巴德過去支持阿塞德政權的立場引發愈來愈多關注。而她過去對俄羅斯入侵烏克蘭的行為表達同情的言論，也一併受到審視。

由於美國總統對政府重要職務的提名案，多數都須經參議院人事審查，但目前共和黨在參院僅保有微弱多數優勢，若所有民主黨參議員全票反對，共和黨只要有3人倒戈，提名案將無法通過。

尼曼說，川普內閣多數人選都以「挑戰現有體制」聞名；普林斯頓大學（Princeton University）政治學教授傑里哲（Julian Zelizer）則認為，唯一重要的條件就是「忠誠、忠誠、忠誠」。

川普 美國大選

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