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川普任命反壟斷大將 佛格森將擔任FTC主席

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
川普已選擇共和黨籍的聯邦貿易委員會（FTC）委員佛格森（Andrew Ferguson，見圖）接任FTC主席。圖／取自網路
川普已選擇共和黨籍的聯邦貿易委員會（FTC）委員佛格森（Andrew Ferguson，見圖）接任FTC主席。圖／取自網路

美國總統當選人川普已選擇共和黨籍的聯邦貿易委員會（FTC）委員佛格森（Andrew Ferguson）接任FTC主席，接替目前主席麗娜汗（Lina Khan）在這一消費者保護與反壟斷機構的職位。

川普10日在他的社群平台Truth Social貼文宣布，佛格森「在對抗科技巨擘進行監督，以及保護我們偉大國家的言論自由方面有著傑出的紀錄」，他「將成為我國史上最以『美國優先』、最支持創新的FTC主席」。

佛格森是FTC五位委員之一，是其中唯二的共和黨籍，他是在4月時加入FTC。此前，他擔任維吉尼亞州的副檢察長。

身為FTC委員，佛格森多次對麗娜汗的規則制定工作提出異議，這些規則包括禁止在雇用合約中加入競業條款，以及制定更簡便的取消訂閱規定。

佛格森一直認為，FTC應該要解決網路上對保守觀點的審查問題。如果社群媒體平台聯手抑制這類觀點，或者廣告主聯手從像是馬斯克的 X 等平台撤走業務，他們應該被控違反美國反壟斷法。

佛格森最近談話曾表示：「我們必須大力執行反壟斷法，打擊任何非法限制美國人自由公開交流思想能力的平台。」

FTC是與司法部反壟斷部門並列的兩大聯邦競爭法律與政策監管機構之一，也是美國消費者保護機構龍頭，實際上也是科技監管機構，聚焦打擊數位隱私濫用、廣告欺詐和其他欺騙行為。這兩大機構共享審查併購與調查、處罰壟斷行為的管轄權。

在現任總統拜登領導下，FTC因阻礙企業併購而受到企業界大量激烈批評。同時，麗娜汗及其司法部的坎特（Jonathan Kanter）受到參議員華倫（Elizabeth Warren）等改革派與副總統當選人萬斯等極右派人士稱讚，原因是他們強烈反對集中的企業權力，尤其是科技業。

雖然第二屆川普政府可能對企業併購採取更友善的態度，但也可能繼續積極追查針對大型科技公司的反壟斷案。針對Google母公司Alphabet和臉書母公司Meta的重要案件目前正在法院審理中，這些案件都是在第一屆川普政府期間提起的，而當時的調查也引發了針對蘋果、亞馬遜以及Visa等金融服務公司的訴訟。

路透則分析，佛格森率領的FTC可能改變當局對亞馬遜、Meta提訟案件的路線。

川普 美國大選

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