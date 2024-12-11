在美投資10億美元以上 川普承諾為你「全面加快」審批

即將在明年1月20日就職的川普承諾，在美國投資10億美元（約台幣327億元）以上的個人或企業，都將獲得他的新政府加快審批。

川普周二在Turth Social發文說： 「任何個人或企業，在美國投資10億美元或更多，都將獲得全面加急的審批和許可，包括所有的環境審批，但不僅限於此。準備好大幹一場吧！！！」

這反映出川普打算在第二任期，透過放寬聯邦機構的管制來吸引更多外國資金、刺激國內投資，不像拜登時期偏好以稅收抵免和補助的方式進行。

這篇含糊不清的貼文並沒有提供任何細節，說明哪些法規會被削弱，或10億美元的投資門檻如何適用，但這符合他競選期間，除誓言調降公司稅率至15%之外，為提振能源、基礎設施和國內製造業的另一項重大宣示。

不過，此類努力可能在州和地方層級遇到阻礙。

環保人士認為，核可程序和其他環境規則對於保護景觀，以及維護清潔的空氣和水至關重要。10億美元的門檻也可能引發爭議，這意味中小型專案的優先順序被向後挪。