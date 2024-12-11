川普放話10億美元投資免排隊 將加速聯邦審批、不甩環境規範
美國候任總統川普10日表示，針對任何在美國投資至少10億美元的個人和企業（約台幣327億元），將加速聯邦審批過程，繞過繁文縟節，包括所有環境規範。
川普日前在社群發文表示，「任何在美國投資10億美元以上的個人或公司，將獲得全面加速的聯邦審批過程，包括所有環境規範，但不僅限於此。」
川普並未說明具體實施的方法，他的團隊尚未立即回覆置評。
華盛頓郵報指出，美國對於各項投資計畫有不同的聯邦法律規定，無法被單方面豁免，包含「國家環境政策法」（National Environmental Policy Act），要求需聯邦批准且對環境有重大影響的計畫必須通過環境許可。
這種審批通常需要數年，比如一項能源計畫從排隊接入全國電網計畫開始，平均需要5年時間才能投入營運。
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