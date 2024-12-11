川普不改狂言本性 嘲笑杜魯道為加拿大州州長

美國總統當選人川普今天在社群媒體發文，嘲笑加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）為這個美國北鄰的「州長」（governor）。

法新社報導，川普午夜過後不久在社群媒體「真實社群」（Truth Social）發文說：「我前幾天有幸與偉大的加拿大州州長杜魯道吃晚飯。」

「我期待很快就能再度與州長見面，繼續我們在關稅和貿易方面的深度談話，並將有皆大歡喜的結果！」

川普曾揚言明年1月宣誓就職後就將對加拿大祭出大規模關稅。有報導指出，川普之後曾在佛羅里達州與杜魯道針對這項議題交換意見，並建議讓加拿大成為美國第51個州。

福斯新聞頻道（Fox News）的報導指出，川普告訴杜魯道，如果承受不了他對所有加拿大商品課徵25%關稅，加拿大就應該被納入美國版圖。

當被問及川普最新社群媒體貼文，加拿大移民部長米勒（Marc Miller）說：「這聽起來像『南方四賤客』（South Park）其中一集的內容。」

米勒在渥太華（Ottawa）對媒體的這段發言，有可能是指1999年上映的南方四賤客電影，片中美加陷入戰爭，且美國角色們曾群起合唱一首名叫「都怪加拿大」（Blame Canada）的歌曲。

加拿大副總理兼財政部長方慧蘭（ChrystiaFreeland）今天同樣被記者問到她是否認為川普真的希望加拿大成為美國的一部分。她說：「這個問題真的只能去問總統當選人（川普）本人。」

法新社報導，川普經常口出狂言，尤其是在社群媒體上，這些狂言也可被解讀為玩笑話或失言。

川普指控加拿大和墨西哥沒有採取足夠措施來阻止非法移民潮和販毒情況，因此揚言徵收關稅，儘管加拿大和墨西哥是美國主要貿易夥伴，3國早已簽訂一項自由貿易協定。