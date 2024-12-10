克魯曼發表最後一篇紐時專欄 不直批川普但感慨「惡人政治」

諾貝爾經濟學獎得主克魯曼自2000年元月起在紐約時報開專欄評論時事，迄今即將屆滿25年。在10日刊出的最後一篇紐時專欄中，他回顧過去25年世局今昔變化，勉勵讀者身處憤恨不平的時代，仍要找尋希望。

克魯曼日前在社群媒體平台Blue Sky上宣布決定年底從紐時退休，「追尋更大的自由，包括風格和內容」。他對紐時長久來賦予他暢所欲言的平台致謝，並表示會繼續在別處發表見解。

回首前塵，克魯曼表示，他訝異於25年前美國及西方世界有多樂觀，而那種樂觀如今竟轉化為憤恨，對現況怒火中燒的人不只是自認為遭菁英階級背棄的勞工階級，還包括一些億萬富豪，其中不乏對川普2.0政府深具影響力者。

本世紀初的樂觀 為何轉趨悲觀？

克魯曼說，1999年至2000年初，民調顯示美國民眾大多滿意國家前進方向，那種滿意度以今日標準來看簡直不可思議。他認為，2000年11月美國大選結果（共和黨候選人小布希當選總統、擊敗民主黨籍的高爾）似乎顯示，美國選民把和平與繁榮視為理所當然，所以投給看似較有趣的候選人。

歐洲情況看來也不錯，尤其1999年歐元推出，普遍被視為歐洲向政治與經濟整合邁出一大步。

當然，也不全是寧靜祥和。在柯林頓總統時代，已傳出陰謀論甚至國內恐怖主義事例。1997年爆發的亞洲金融風暴，令有識之士警覺到這可能是不祥的預兆。克魯曼就在1999年出版著作《蕭條經濟學的回歸》（The Return of Depression Economics，中譯本為《面對失靈的年代》），警告類似事件可能在美國發生。十年後，此書的增補修訂版在金融海嘯後付梓。

但整體而言，克魯曼認為，2000年初他開始撰寫紐時專欄時，民眾普遍樂觀看待未來。

那種樂觀態度如今為何消失殆盡？克魯曼指出，一大原因是對菁英階層的信心瓦解：社會大眾對統治階層失去信心，認為他們不知自己在做什麼，甚至不確定他們是否誠實。

2008年金融海嘯來襲，沖垮民眾對政府管理經濟的信心。2012年，歐元挺過歐債危機最嚴峻時刻，但那場危機將歐洲多國失業率推升至堪比經濟「大蕭條」時的水準，民眾對布魯塞爾當局掌舵、帶給歐洲光明前景的信心，隨之蕩然無存。

後海嘯金融業 vs. 今日科技業

輸掉民眾信任的不只是各國政府。金融海嘯過後，社會對銀行業的觀感比以前差多了。

金融海嘯公認是金融業者投機取巧的操作釀成大禍，但在捅出大亂子靠政府紓困後，金融業理應展現一些悔意吧？不料他們非但不知悔改，反而燒起一把「歐巴馬怒火」--不滿這位美國第44位總統居然說，華爾街或許要為這場金融災難負起部分責任。

類似情況似乎正在科技業重演。

不久前，科技富豪還普獲讚譽，有些人甚至受到英雄式的崇拜。現在呢？一些科技公司的產品令人失望並引起非議；澳洲甚至禁止16歲以下的孩子們使用社群媒體。

近年來在輿論抨擊、反托辣斯矛頭瞄準下，有些科技巨擘轉而擁抱強硬右派的政治立場，特斯拉執行長馬斯克即為一例。克魯曼認為，不該把這種現象怪在政治正確的自由派人士頭上。基本上，他認為歸根究柢，是這些富豪器量狹窄，長久來享有社會認可的光環，如今卻發現縱使富可敵國，也買不到真誠的愛戴，於是惱羞成怒，成為「此刻最憤怒的美國人」。

對惡人政治說No

如何能擺脫這種陰鬱的處境？克魯曼寫道：「我相信，憤恨雖可能讓惡人掌權，卻無法讓他們長期保有那個地位。到某個時刻，民眾就會明白，那些反菁英政客，從各種重要意義來看，其實正是菁英分子。民眾會開始要他們對未能履行承諾負責，到那時，民眾或許會願意傾聽那些不試圖倚仗權勢發言、不做虛假承諾、但確實盡其所能講實話的人。」

「也許民眾永遠恢復不了我們昔日對國家領導人的信心--相信當權者大致誠實而且知道自己在做什麼。也無須知其不可而為之。但若我們能挺身反對逐漸興起的「惡人政治」（kakistocracy），我們也許終能找到返回更美好世界的來時路。」

克魯曼專欄的特色

克魯曼2008年摘下諾貝爾經濟學獎桂冠，被譽為當代文筆最優美的經濟學者，以流暢洗練又深入淺出的文章評析經濟、科技、國內政治、全球政治等議題，吸引無數忠實讀者。他最令人印象深刻的紐時專欄，包括批評美國政府因應2008年金融海嘯的振興措施太薄弱，不足以提振就業市場。果然，那場金融危機過後，美國就業市場一蹶不振，直到多年後才復甦。

紐時意見版主編金絲伯莉盛讚克魯曼以「權威發言、生動寫作和率直文風」，引導讀者洞悉複雜政策、數據背後的意義，協助讀者理解貿易、稅務、科技、金融市場、勞資關係受政治領導、意識型態和黨派之見影響下，如何形塑美國及全球民眾的生活樣貌。

金絲伯莉說：「從川普時代到拜登總統任內，保羅（克魯曼名）對我國面臨諸多重大風險的評論愈來愈犀利，尤其是川普給民主帶來的威脅，以及他的計畫對經濟造成的根本傷害。」

11月大選前，克魯曼在紐時專欄以長文剖析川普的關稅計畫，解釋為何川普2.0經濟政策想法可能對美國社會造成巨大的傷害。（參見「再掀貿易戰？川普關稅2.0恐重傷美國經濟 克魯曼：有百害無一利」一文）