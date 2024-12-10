77位諾貝爾獎得主發公開信 反對小羅勃甘迺迪任衛生部長

77位諾貝爾獎得主今天對美國聯邦參議院發出公開信，反對總統當選人川普提名小羅勃甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.）擔任衛生及公共服務部（DHHS）部長，理由是他「缺乏資歷」以及反疫苗。

法新社報導，這封由77位諾貝爾獎醫學、化學、物理和經濟學獎得主聯名的信函寫道：「鑑於他的紀錄，由甘迺迪先生執掌衛生及公共服務部，是把民眾的健康置於危境。」

魏斯曼（Drew Weissman）是連署人之一，他因在mRNA疫苗研發上卓越的貢獻而獲頒2023年諾貝爾醫學獎，那是對抗COVID-19（2019冠狀病毒疾病）的重大突破。

小羅勃甘迺迪是曾任司法部長與參議員的羅勃．甘迺迪 （Robert F. Kennedy）之子，也是已故前總統甘迺迪（John F. Kennedy）的姪子。今年稍早，小羅勃甘迺迪曾參選總統，之後轉為支持川普（DonaldTrump）。

作為回報，川普任命他擔任衛生部長，但根據憲法，這項任命還須取得參院多數議員同意。

小羅勃甘迺迪是環境律師出身，沒有醫學背景，但他多年來持續宣揚疫苗和自閉症關聯的陰謀論，近來還散播有關COVID-19的不實訊息。

小羅勃甘迺迪曾說過，如果他的人事案獲得參議院同意，他將致力於去除美國自來水中添加的氟化物。