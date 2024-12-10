快訊

台中23警涉「開假單」集體圖利 偵查隊長被帶回、6分局遭搜索

中職／知名球評爆料味全龍領先朱育賢爭奪戰 有望獲4年合約

瀏海螢幕不見了！蘋果OLED MacBook Pro變全螢幕機型 2026年登場

77位諾貝爾獎得主發公開信 反對小羅勃甘迺迪任衛生部長

中央社／ 華盛頓9日綜合外電報導
77位諾貝爾獎得主今天對美國聯邦參議院發出公開信，反對總統當選人川普提名小羅勃甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.）擔任衛生及公共服務部（DHHS）部長。（美聯社）
77位諾貝爾獎得主今天對美國聯邦參議院發出公開信，反對總統當選人川普提名小羅勃甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.）擔任衛生及公共服務部（DHHS）部長。（美聯社）

77位諾貝爾獎得主今天對美國聯邦參議院發出公開信，反對總統當選人川普提名小羅勃甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.）擔任衛生及公共服務部（DHHS）部長，理由是他「缺乏資歷」以及反疫苗。

法新社報導，這封由77位諾貝爾獎醫學、化學、物理和經濟學獎得主聯名的信函寫道：「鑑於他的紀錄，由甘迺迪先生執掌衛生及公共服務部，是把民眾的健康置於危境。」

魏斯曼（Drew Weissman）是連署人之一，他因在mRNA疫苗研發上卓越的貢獻而獲頒2023年諾貝爾醫學獎，那是對抗COVID-19（2019冠狀病毒疾病）的重大突破。

小羅勃甘迺迪是曾任司法部長與參議員的羅勃．甘迺迪 （Robert F. Kennedy）之子，也是已故前總統甘迺迪（John F. Kennedy）的姪子。今年稍早，小羅勃甘迺迪曾參選總統，之後轉為支持川普（DonaldTrump）。

作為回報，川普任命他擔任衛生部長，但根據憲法，這項任命還須取得參院多數議員同意。

小羅勃甘迺迪是環境律師出身，沒有醫學背景，但他多年來持續宣揚疫苗和自閉症關聯的陰謀論，近來還散播有關COVID-19的不實訊息。

小羅勃甘迺迪曾說過，如果他的人事案獲得參議院同意，他將致力於去除美國自來水中添加的氟化物。

川普 美國大選 諾貝爾

延伸閱讀

9年前打二價HPV疫苗卻成「痛痛女孩」 衛福部拒救濟...官司輸了

薄瓜瓜婚禮賓客都是洋面孔！ 新人國外同學都來祝賀

支持者力挺川普內閣名單 稱只有建制派在怕

盧特尼克將任美商務部長 預計對中出口管制更嚴苛

相關新聞

77位諾貝爾獎得主發公開信 反對小羅勃甘迺迪任衛生部長

77位諾貝爾獎得主今天對美國聯邦參議院發出公開信，反對總統當選人川普提名小羅勃甘迺迪（Robert F. Kennedy...

川普放話上任首日「終止出生公民權 」 律師搬出美憲法：難如登天

美國總統當選人川普8日表示，他計劃在第二個任期的首日就終止「出生公民權」（birthright citizenship），也就是在美國出生的嬰兒不再能自動取得公民權。對此，律師葉慶元指出，「公民出生地主義」被寫在美國憲法之中，若要改變只能修憲，但修憲程序複雜繁瑣，所以川普的想法恐怕難以實現。

川普祭3宣示劍指中國！從任命官員看端倪…人民幣會重演1994年巨貶事件？

川普劍指中國！

【總編開箱】動盪世局 川普和習近平溝通要先談什麼？

川普明年一月才要上任，但他最近的言行，已幾度激得市場動盪，世局大亂。不論是加拿大總理杜魯多或是烏克蘭總統澤倫斯基都要忙著和川普談。曾經形容自己是「瘋子」的川普，也在和法國總統馬克宏、澤倫斯基的三方會談開場白說，「現在的世界似乎有點瘋狂」，連「瘋子」都看不下去的瘋狂世界，到底發生了什麼事？

華府智庫發表報告 川普2.0 台灣相對安全

華府智庫「資訊技術與創新基金會」（ITIF）9日發表「川普風險指數排行」報告，列出39個美國盟邦可能因川普2.0關稅政策...

NBC專訪／不只驅逐非法移民 川普擬禁在美出生獲公民權

國家廣播公司（NBC）播出美國總統當選人川普專訪。他矢言自明年一月廿日就任第一天起，就迅速做出全面改革，涵蓋諸多內政與外...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。