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川普放話上任首日「終止出生公民權 」 律師搬出美憲法：難如登天

聯合新聞網／ 綜合報導
美國總統當選人川普計劃上任首日就終止「出生公民權」。美聯社
美國總統當選人川普計劃上任首日就終止「出生公民權」。美聯社

美國總統當選人川普8日表示，他計劃在第二個任期的首日就終止「出生公民權」（birthright citizenship），也就是在美國出生的嬰兒不再能自動取得公民權。對此，律師葉慶元指出，「公民出生地主義」被寫在美國憲法之中，若要改變只能修憲，但修憲程序複雜繁瑣，所以川普的想法恐怕難以實現。

葉慶元昨（9日）在臉書發文指出，美國憲法第14條修正案提到，所有於合眾國出生或歸化合眾國並受其管轄者，皆為合眾國及其居住州之公民。所有州皆不得制定或實施限制合眾國公民之特權或豁免權之法律；不經正當法律程序，任何州皆不得剝奪任何人之生命、自由或財產；於州管轄範圍內，不得拒絕給予任何人平等之法律保護。因此他也認為，川普根本無法在上任第一天就取消「出生公民權」規定。

針對川普是否可能會修憲，葉慶元也在貼文留言區補充，在美國要修憲，需經過國會兩院以及至少34州同意，簡直難如上青天。

針對川普後續該怎麼繞過憲法，他本人並未說明，但強調「我們必須終止它」，很可能以行政命令阻擋。根據華爾街日報報導，川普的政權過渡團隊已在為他承諾已久的行政命令，起草多個版本，主要是思考這項命令範圍要多廣，因為他們知道此舉幾乎會立刻在法院面臨挑戰。最終的行政命令，可能聚焦在改變聯邦機構簽發護照等公民身分文件所規定的條件。

修憲 川普 律師 美國大選

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