NBC專訪／川普：可能減少援助烏克蘭

美國總統當選人川普接受NBC專訪說，上任後美國確實可能減少援助烏克蘭，但他正積極試圖結束俄烏戰爭。川普並稱若北約（NATO）盟邦「沒付他們的（國防）帳單」，絕對會考慮美國退出北約的可能性。

川普說，北約正利用美國。首先，歐洲國家在貿易占美國便宜，「他們不要我們的車，不要我們的食品，什麼都不要」，其次，「我們保護他們」，所以這是雙重災難；他曾向北約盟國表明除非付錢，否則美國不會提供保護，「然後他們就開始付錢，超過六千億美元」。

「若北約國家付錢，而且我認為他們公平對待我們，答案絕對是會留在北約。」川普說，俄烏戰爭對歐洲的重要性比對美國高，他要是二○二○年連任，俄烏及以哈戰爭都不會發生。

川普八日另在自創社群媒體「真實社群」貼文，俄烏戰爭應立即停火並開始談判；烏克蘭會想達成協議，他和俄羅斯總統普亭也很熟，現在是他行動的時候，中國可以幫忙，世界正在等。

克里姆林宮發言人佩斯科夫重申對俄烏會談持開放態度。烏克蘭總統澤倫斯基則在社群媒體表示，只會接受能造就長期和平的協議，呼籲西方盟國勿再漠視俄國對烏克蘭的占領。大陸駐美大使館則向香港南華早報說，北京樂見並支持可導向烏克蘭危機和解的一切努力。

另外，川普在NBC專訪中再提關稅問題。他認為關稅將讓美國富有，還能使美國安全，例如美方若要向中國大陸實施關稅，北京就「不會想要耍我們」。

川普表示，曾向加拿大總理杜魯多和墨西哥總統薛恩鮑姆說，如果從加墨進入美國的非法移民潮及毒品走私不停，就會對兩國實施約百分之廿五關稅，沒多久就看到美墨邊境移民減少至「涓涓細流」。他認為美國正「補貼」加墨等國，「我們若要補助他們，就讓他們成為（美國的）一個州吧」。

川普還說，關稅用得恰當是很有力的工具，他已用過關稅「阻止戰爭」，方法是向衝突雙方說若要開打就要向美國支付百分之百關稅。

主持人質疑，經濟學家說關稅代價最終將會由消費者承擔，能否保證美國家庭開銷不增加？川普說「我無法保證任何事，無法保證明天」，但他第一任總統任期內向中國等多國實施大量關稅，美國並沒有通膨問題，總統拜登任內才創造通膨。