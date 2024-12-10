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NBC專訪／川普未鬆口保衛台灣

聯合報／ 編譯高詣軒／綜合報導
美國總統當選人川普六日接受美國國家廣播公司（NBC）節目專訪，他表示日前曾與中國大陸國家主席習近平溝通，但未向習近平傳達別入侵台灣。圖／翻攝自NBC
美國總統當選人川普六日接受美國國家廣播公司（NBC）節目專訪，他表示日前曾與中國大陸國家主席習近平溝通，但未向習近平傳達別入侵台灣。圖／翻攝自NBC

美國總統當選人川普在美國國家廣播公司（NBC）八日播出的預錄專訪被問到，若中國大陸在他總統任內入侵台灣，是否承諾保衛台灣？川普答道，「我不會說」。川普並透露上周曾與中國大陸國家主席習近平溝通，但沒向習近平傳達別入侵台灣。

川普六日接受ＮＢＣ主持人維爾克訪問時，對前述是否承諾保台的提問先是表明「不會說」，在維爾克追問「還是不會說嗎？」川普重申，「我不會說，因為我得協商事情，對吧？」

「我偏好他們不要入侵」

維爾克接著嘗試問道，「你能不能就說，你是否將保護它（台灣）」？但話沒說完就被川普打斷說，「我偏好他們（中國）不要（入侵台灣）」。川普並稱和習近平關係非常好，他十一月再次當選總統後，兩人也持續彼此交流，「三天前」就曾和習近平溝通。

維爾克問川普是否有向習近平傳達「別入侵台灣」的訊息，川普說，他們並未討論此事，「我們討論其他事。但我有很好的關係，而我希望他（習近平）別做這件事（侵台）」。

習近平曾在美國時間十一月六日致電川普祝賀當選，這是兩人在同月五日美國總統大選後首次對話。當時習提到，中美合則兩利、鬥則俱傷，穩定、健康、可持續發展的中美關係符合兩國共同利益和國際社會期待，希望雙方秉持相互尊重、合作共贏的原則，加強對話溝通並管控分歧，走出一條中美正確相處之道。

自稱和習近平相處融洽

川普於NBC專訪說，他和習近平相處融洽，兩人曾有一項協議；要是二○二○年美國大選結果不同（即他當選、而非拜登），原本可望使中國對將鴉片類毒品芬太尼輸美的人判處死刑，但遺憾的是，拜登沒將相關討論完成。川普接著說，過去曾與習近平溝通要中國處死運送毒品到美國者，但不是在上周溝通時談到，「我（們）有過其他對話」。

香港南華早報九日報導，中國駐美大使館婉拒置評川普與習近平近期一切溝通。

川普 美國大選

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