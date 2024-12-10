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NBC專訪／川普：不會換掉Fed主席鮑爾

聯合報／ 編譯林奇賢茅毅／綜合外電
美國總統當選人川普在八日播出的美媒專訪說，他第二任不會撤換聯準會主席鮑爾（右）。圖為兩人二○一七年十一月在白宮記者會。（路透）
美國總統當選人川普在八日播出的美媒專訪說，他第二任不會撤換聯準會主席鮑爾（右）。圖為兩人二○一七年十一月在白宮記者會。（路透）

美國總統當選人川普在八日播出的NBC「會晤新聞界」節目宣稱，他不會試圖撤換聯準會（Fed）主席鮑爾。

鮑爾預定後年五月任滿。對是否打算縮短鮑爾任期，川普說，「我不會這麼做」。該節目主持人維爾克問道，「鮑爾提到，就算你要求他辭職，他也不會辭。那你會試圖撤換他嗎？」

川普答道，「不，我不這麼認為。這不會發生」，「要是我告訴他這麼做，他會做。但若是我要求他這麼做，他或許就不會」。

維爾克追問道，「那你現在打算這麼做嗎？」川普則指稱，「不，我不會」。

川普第一個總統任期時的二○一八年二月，提名共和黨籍前私募基金高層鮑爾擔任Fed主席。但之後兩人多次槓上，川普屢屢揚言開除鮑爾。現任總統拜登前年再次提名鮑爾，讓他獲第二個四年任期。

隨著川普將重返白宮，他與鮑爾的關係備受關注，畢竟川普第一任內曾批評鮑爾寬鬆貨幣政策的速度不夠快。二○二○年三月、即新冠肺炎疫情初期，川普批評鮑爾「做了很多糟糕決策」，他有權將鮑爾拔官。川普十月在芝加哥經濟俱樂部接受彭博資訊專訪時也說，他應對貨幣政策有話語權。

鮑爾最近對有關他是否會提前下台，好讓川普更快挑選聯準會主席繼任人選的提問，則是嚴詞否認。鮑爾表明，不認為川普可以撤換他，「法律不允許」。

川普 美國大選

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