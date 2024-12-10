NBC專訪／不只驅逐非法移民 川普擬禁在美出生獲公民權

國家廣播公司（NBC）播出美國總統當選人川普專訪。他矢言自明年一月廿日就任第一天起，就迅速做出全面改革，涵蓋諸多內政與外交領域。

NBC八日播出六日預錄的川普訪談節目，他和主持人維爾克談及廣泛議題。對大規模驅逐美國國內幾百萬名非法入境的移民，他指出首先是已被定罪的罪犯，「我認為必須這麼做，這很難辦，但得有規則和法令，他們是非法入境」。

川普在該訪談中，對混合移民身分的家庭也不會獲得豁免，這類移民的家庭成員有些有合法身分，有些則是非法居留。他說，「我並不想拆散家庭，因此不拆散的唯一辦法就是讓他們住一起，你必須將他們全都送回去」。

川普還說，並不擔心外界估計如此大規模驅逐非法移民計畫恐花費的政府成本及複雜的後勤支援。他說，「你別無選擇」，「他們花了我們一大筆錢。但我們先從罪犯開始，我們有必要這麼做。然後再從其他人開始，看情況如何」。

川普也提到，在該議題上，他將試著跟民主黨國會議員合作，以免所謂的「追夢人」也遭驅逐。他並表明計畫終止在美國出生就獲得的美國公民權，此一規定已載入美國憲法，確保任何在美國領土出生的人皆擁有美國公民身分，無論父母是否合法住在美國。

追夢人計畫正式名稱為「童年抵達者暫緩驅逐辦法」（DACA），好讓孩童時就入境美國的非法移民能續留美國。但川普第一個總統任期時的二○一七年九月以行政命令中止該計畫，影響達八十萬人的未來，其中許多人仍就學中，或在美國有工作及家庭。

川普表示，他在就職大典當天就將特赦一千二百多名因二○二一年華府國會山莊暴動案而被定罪的許多人。他形容這些人是「愛國者」，他們「活在地獄」。

川普還說，不會任命特別檢察官調查美國總統拜登，「我不想回到過去」，「（我的）報復將透過（自己的）成功而實現」。

距川普重返白宮還剩六周，他似乎因十一月的大選壓倒性勝利而更有自信。他對維爾克說，「妳知道嗎？現在大家都喜歡我」，「這次與我第一次當選不同，我當時的受歡迎度遠不如現在」，「我很高興普選票也贏了，還是大勝」。他二○一六年首度當選時，普選票輸給對手希拉蕊．柯林頓。