川普放話終止出生公民權 上任第一天就要簽行政命令

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
美國總統當選人川普。美聯社
美國總統當選人川普。美聯社

美國總統當選人川普8日受訪時表示，他仍計劃在第二個任期的第一天就終止「出生公民權」（birthright citizenship），也就是在美國出生的嬰兒不再能自動取得公民權。他沒有深入說明要如何繞過美國憲法第14條修正案，但強調「我們必須終止它」，很可能以行政命令阻擋。

川普接受NBC電視節目訪問時指出，只有美國能因為出生地取得公民權。但其實加拿大和巴西也有同樣規定。

被問及打算如何終止出生公民權，以及是否會透過行政命令來做時，川普回答：「如果可以的話，透過行政命令。」他說：「我們必須終止這件事，它太荒謬了。」

川普第一任期間，原本打算透過行政命令變更非法與無證者，及透過旅遊簽證赴美生產人士的子女之公民權，但未見施行，如今捲土重來的川普將改善移民問題列為首日政績重點。

1868年通過的美國憲法第14條修正案規定：「凡在美國出生或歸化美國，並受美國管轄者，均為美國公民」。憲法修正案想通過國會，需要四分之三的州批准，這是罕見且困難的過程。

華爾街日報報導，川普的政權過渡團隊據了解已在為他承諾已久的行政命令，起草多個版本，主要是思考這項命令範圍要多廣，因為他們知道此舉幾乎會立刻在法院面臨挑戰。最終的行政命令，可能聚焦在改變聯邦機構簽發護照等公民身分文件所規定的條件。

川普也可能阻止所謂的「生育旅遊」，即孕婦前往美國生子，讓她們的寶寶獲得公民身分。據了解，川普團隊方案之一是緊縮旅遊簽證的申請資格。旅遊簽證效期通常是十年，但每次訪美不能逗留超過六個月。

川普 美國大選

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