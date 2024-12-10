川普：不會試圖撤換鮑爾 選後首度揭露與習近平接觸

美國總統當選人川普說，他不會試圖撤換聯準會（Fed）主席鮑爾。此外，川普還透露自己上周才與中國大陸國家主席習近平「進行溝通」。彭博資訊報導指出，這是川普11月當選以來首次明確表示兩人有過直接接觸，表明北京和川普陣營之間的最高層接觸已經恢復。

NBC於8日播出川普接受NBC「Meet the Press」主持人韋爾克獨家採訪的預錄影片。川普被問及是否打算縮短鮑爾的任期，他答道，「我不會這麼做」。

韋爾克問道：「Fed主席鮑爾說，即使你要求他辭職，他也不會辭。你會試圖撤換鮑爾嗎？」川普回答：「不，我不這麼認為。這不會發生。」「我認為若是我告訴他要這麼做，他會做。但若是我要求他這麼做，他或許就不會。」韋爾克接著問：「那你現在打算這麼做嗎？」川普說：「不，我不會。」川普2018年2月提名鮑爾擔任Fed主席。然而，在川普第一個任期，兩人多次槓上，川普屢次威脅要開除鮑爾。2022年，現任總統拜登重新提名鮑爾，使他獲得第二個四年任期。

隨著川普將再度入主白宮，他與鮑爾的關係受到密切關注，畢竟川普在第一任內猛烈抨擊鮑爾，認為他放寬貨幣政策的速度不夠快。川普先前接受彭博訪問時也說，他自認應該對貨幣政策有話語權。

另外，川普還透露，他上周才與中國國家主席習近平進行溝通，川普說道：「我和習主席有一個共識，我和他相處得很好。」不過這裡他指的是之前關於遏制芬太尼流入美國的會談。

川普被問到，若中國大陸在他總統任內入侵台灣，是否承諾保衛台灣？川普答道，「我不會說」。主持人追問「還是不會說嗎？」川普重申，「我不會說，因為我得協商事情，對吧？」

主持人嘗試問道，「你能不能就說，你是否將保護它（台灣）」？但話沒說完就被川普打斷說，「我偏好他們（中國）不要（入侵台灣）」。川普並稱和習近平關係非常好，他11月再次當選總統後，兩人也持續彼此交流，「三天前」就曾和習近平溝通。

主持人問川普是否有向習近平傳達「別入侵台灣」的訊息，川普說，他們並未討論此事，「我們討論其他事。但我有很好的關係，而我希望他（習近平）別做這件事（侵台）」。