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美國準中東特使出訪中東 盼川普就職前以哈達成停火

中央社／ 阿布達比9日綜合外電報導
美國總統當選人川普屬意的中東問題特使魏科夫今天訪問中東時警告，若川普就職前，關在加薩走廊的人質還沒獲釋，那「不會是美好的一天」，他並期盼以哈在此之前達成停火。美聯社
美國總統當選人川普屬意的中東問題特使魏科夫今天訪問中東時警告，若川普就職前，關在加薩走廊的人質還沒獲釋，那「不會是美好的一天」，他並期盼以哈在此之前達成停火。美聯社

美國總統當選人川普屬意的中東問題特使魏科夫今天訪問中東時警告，若川普就職前，關在加薩走廊的人質還沒獲釋，那「不會是美好的一天」，他並期盼以哈在此之前達成停火。

路透社報導，魏科夫（Steve Witkoff）將在川普（Donald Trump）上台後正式出任中東問題特使，他表示自己希望並且祈禱，川普明年1月20日就職前，巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）與以色列能在加薩走廊（Gaza Strip）達成停火。

魏科夫說：「你聽到總統說什麼了，他們（指人質）最好被釋放。」他所稱的總統是指川普。

川普上週在社群媒體指出，如果他就職前這些人質還沒獲釋，有人將「付出慘痛代價」。

以色列統計的資料顯示，去年10月7日哈瑪斯率領激進分子突襲以色列當天，殺害了1200人，另有超過250人被擄走，包含以美雙重國籍人士。目前仍關在加薩走廊的101名人質中，據信約有半數仍活著。

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