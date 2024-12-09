在美出生寶寶不能自動變公民 川普上任第1天就要簽行政命令擋下

大選獲勝的川普周日（8日）接受NBC電視節目表示，他仍計劃在第二個任期的第一天就終止「出生公民權」（birthright citizenship），也就是在美國出生的嬰兒不再能自動取得公民權。他沒有深入說明要如何繞過美國憲法第14條修正案，但強調「我們必須終止它」，很可能以行政命令來阻擋。

川普在節目上錯誤指出，只有美國能因為出生地而取得公民權，但其實加拿大和巴西也有同樣樣規定。

他被問及打算如何終止出生公民權，以及是否會透過行政命令來做時回答：「如果可以的話，通過行政動作。」他補充：「我本來就要透過行政命令來做，但後來必須先解決疫情。」他還說：「我們必須終止這件事，它太荒謬了，」

1868年批准的第14條憲法修正案規定： 「凡在美國出生或歸化美國，並受美國管轄者，均為美國公民」。憲法修正案想通過國會，需要四分之三的州批准，這是罕見且困難的過程。

華爾街日報報導，川普的政權過渡團隊已經在為他承諾已久的行政命令，起草多個版本。知情人士透露，他們在考慮這項命令的範圍要多廣，因為他們知道，幾乎會立即在法庭上面臨挑戰。預計最終的行政命令會改變聯邦機構簽發護照在內公民身分文件所規定的條件。

川普也可能採取措施阻止所謂的 「生育旅遊」，即孕婦前往美國生子，讓她們的寶寶獲得公民身分。根據知情人士，方案之一是緊縮旅遊簽證的申請資格。旅遊簽證的效期通常是10年，但旅客每次訪美不能逗留超過六個月。