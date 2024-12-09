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川普自爆上周曾與習近平溝通！要求中方協助俄烏實現和平 未談台灣

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
川普2019年擔任美國總統時與中國大陸國家主席習近平在日本會晤。路透
川普2019年擔任美國總統時與中國大陸國家主席習近平在日本會晤。路透

美國候任總統川普在8日播出的美國國家廣播公司（NBC News）訪談中表示，他上周才與中國大陸國家主席習近平「進行溝通」，要求中國協助烏克蘭實現和平，並透露兩人沒有談到台灣問題。

南華早報報導，川普8日談到敘利亞阿塞德政權迅速垮台時，提到中國在促成俄羅斯與烏克蘭和平可扮演關鍵角色。

川普8日在真實社群一則貼文談到敘利亞阿塞德政權迅速垮台，提到中國在促成俄羅斯與烏克蘭和平可扮演關鍵角色。

川普說，「太多無辜生命犧牲，太多家庭被摧毀，如果持續下去可能演變成更大災難。我非常了解普亭，現在是他行動的時候，中國可以幫忙，全世界都在等待」。

川普在當日稍晚播出的NBC訪問中談到芬太尼危機，以及他如何敦促習近平對販運毒品採取更強硬態度。

川普表示，「我和習近平有一項協議，我和他相處非常融洽。我們最近這周才進行溝通」。他還說，如果2020年大選結果不同，他會說服中國對販毒到美國的罪犯實施死刑。

南華早報在報導中並未提到，川普所謂的「溝通」是何種形式，也未說明是直接或間接。

當被問及最近與習近平的交流是否討論過芬太尼，川普說，「不是那次談話，還有其他時候，過去有過這樣的談話」。

川普隨後在訪談中表示，沒有討論台灣問題。 他說，「我們一直在互相溝通，就像三天前一樣」，並補充說「我們談論了其他事情」。

中國駐美大使館拒絕就習近平和川普最近的任何溝通發表評論，僅表示北京「歡迎並支持一切有利於和平解決危機的努力」。

中國大使館發言人劉鵬宇在電子郵件聲明中表示，「中方願與包括美方在內的相關各方保持溝通，推動國際社會繼續努力，為透過對話談判政治解決烏克蘭危機創造條件」 。

上個月，習近平與川普通電話，祝賀他當選，那是美國總統大選以來公開紀錄中的雙方首次通話。

川普 美國大選

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