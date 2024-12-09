川普再揮關稅大刀矢言大規模驅逐 威脅退出北約

中央社／ 華盛頓8日綜合外電報導

美國總統當選人川普今天進一步重申關稅措施和大規模驅逐無證移民等立場強硬的競選承諾，並且拋出下個月就職後美國可能退出北大西洋公約組織的想法。

法新社報導，將於6週後宣誓就職的川普於大選落幕後首度正式接受電視訪談時，再度表明美國將會縮減針對烏克蘭抵抗俄羅斯侵略的援助規模。

川普還告訴國家廣播公司（NBC）節目「會晤新聞界」（Meet the Press），他將會「很快」研議赦免於他2020年大選落敗之後因國會大廈襲擊事件而繫獄的川粉。

節目內容6日錄製後，於川普在法國會晤包括烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）在內多國領導人之後，在今天播出。

川普重申退出北大西洋公約組織（NATO）這項外界不陌生的威脅，強調美國盟友針對自身防衛的支出不夠。他說：「如果他們支付自己的帳單、如果我認為他們對我們公平，答案就是我絕對會留在北大西洋公約組織。」

但是他警告，美國退出北約「絕對」有可能。

他也重申，對包括加拿大、墨西哥、中國等重要貿易夥伴實施高關稅的競選承諾將會兌現。

川普說：「我們正在補貼墨西哥、我們正在補貼加拿大，我們正在全球各地補貼諸多國家。」

他矢言，「適當運用」關稅手段是非常強有力的工具，並說除了在經濟層面上運用，「也可以獲得經濟以外的東西」。

至於是否預期美國民眾將因此面臨物價上漲，川普表示，「我不能保證什麼事、我不能保證明天。」

川普 美國大選

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