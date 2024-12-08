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川普：不會試圖撤換聯準會主席鮑爾
美國NBC新聞報導，總統當選人川普表示，不會試圖撤換現任聯準會（Fed）主席鮑爾。鮑爾的任期將在2026年5月結束。
川普在紐約川普大樓，接受NBC節目「會晤新聞界」（Meet the Press）主持人克莉絲汀．維爾克（Kristen Welker）獨家專訪時，被問及是否計畫提前撤換聯準會主席鮑爾。川普回答：「不會。」
維爾克當時問川普：「聯準會主席鮑爾說，就算您要求他辭職，他也不會照做。您會試圖撤換鮑爾嗎？」
川普答道：「不，我不這麼認為，我不覺得。但是，我不會這樣—如果我要求他辭職，那他或許會照做。但如果我請他辭職，他可能不會照做。」
維爾克繼續追問道：「所以您現在不打算撤換鮑爾？」
川普表示：「不，我沒有。」
川普在2018年2月任命鮑爾為聯準會主席，兩人在川普首個總統任期發生多次衝突，川普曾多次威脅要開除他。現任總統拜登2022年任命鮑爾續任聯準會主席。
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