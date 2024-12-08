川普接受NBC節目專訪時說 沒有撤換Fed主席鮑爾的計畫

美國總統當選人川普說，他不會試圖撤換聯準會（Fed）主席鮑爾。這意味後者的任期將持續至2026年5月。

川普接受NBC「Meet the Press」主持人韋爾克的獨家採訪時，當被問及是否打算縮短鮑爾的任期，川普表示，「我不會這麼做」。

韋爾克在紐約市的川普大廈進行這段訪談時問道：「Fed主席鮑爾說，即使你要求他辭職，他也不會辭職。你會試圖撤換傑洛姆鮑爾嗎？」川普回答：「不，我不這麼認為。這不會發生。」「我認為若是我告訴他要這麼做，他會做。但若是我要求他這麼做，他或許就不會。」

韋爾克接著問：「那你現在打算這麼做嗎？」川普說：「不，我不會」。

川普2018年2月提名共和黨人、前私募基金高層鮑爾擔任Fed主席。然而，在川普第一個任期，兩人多次槓上，川普屢次威脅要開除鮑爾。2022年，現任總統拜登重新提名鮑爾，使他獲得第二個四年任期。

隨著川普將再度入主白宮，他與鮑爾的關係受到密切關注，畢竟川普在第一個任期內猛烈抨擊鮑爾，認為他放寬貨幣政策的速度不夠快。川普先前接受彭博訪問時也說，他認為他應該對貨幣政策有話語權。

鮑爾對最近有關他是否會提前離職以便讓川普更快挑選繼任者的問題，強力說「不」。他並表示，不認為川普可以解僱他，「法律不允許」。