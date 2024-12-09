會晤歐洲多國領袖 川普已重返國際舞台

美國總統當選人川普明年1月才上任，卻已提前重返國際舞台，他受邀參加巴黎聖母院（Notre Dame）重建開幕儀式，與法國總統馬克宏、烏克蘭總統澤倫斯基等多國領袖會面，他提名的中東特使最近也已和以色列及卡達資深官員會面，希望敲定加薩走廊的停火協議。

這是川普再次當選美國總統後首度出訪外國，他在大金主馬斯克的陪同下，7日抵達愛麗榭宮，獲得法國也以國家元首規格接待，並與馬克宏握手言歡，以及和澤倫斯基會面。官員透露，三人的會晤很正面，澤倫斯基表示「良好且富有成效」，三人同意繼續合作。

川普也藉著出席巴黎聖母院開幕儀式，先後與約50名外國領袖或高層會面，隨後又前往英國駐巴黎大使官邸拜會，歐洲多國領袖也向川普遞出橄欖枝。巴黎高等政治學院國際關係教授馬丁－詹尼耶指出，浙江是高階外交時刻，能夠建立和川普的人脈，並且尋找川普上任後作為的線索。