會晤歐洲多國領袖 川普已重返國際舞台

經濟日報／ 國際中心／綜合外電
美國總統當選人川普。路透
美國總統當選人川普。路透

美國總統當選人川普明年1月才上任，卻已提前重返國際舞台，他受邀參加巴黎聖母院（Notre Dame）重建開幕儀式，與法國總統馬克宏、烏克蘭總統澤倫斯基等多國領袖會面，他提名的中東特使最近也已和以色列及卡達資深官員會面，希望敲定加薩走廊的停火協議。

這是川普再次當選美國總統後首度出訪外國，他在大金主馬斯克的陪同下，7日抵達愛麗榭宮，獲得法國也以國家元首規格接待，並與馬克宏握手言歡，以及和澤倫斯基會面。官員透露，三人的會晤很正面，澤倫斯基表示「良好且富有成效」，三人同意繼續合作。

川普也藉著出席巴黎聖母院開幕儀式，先後與約50名外國領袖或高層會面，隨後又前往英國駐巴黎大使官邸拜會，歐洲多國領袖也向川普遞出橄欖枝。巴黎高等政治學院國際關係教授馬丁－詹尼耶指出，浙江是高階外交時刻，能夠建立和川普的人脈，並且尋找川普上任後作為的線索。

川普 美國大選

延伸閱讀

巴黎聖母院再開幕！澤倫斯基赴巴黎與川普、馬克宏見面 烏法各有煩憂

「這不是我們的戰鬥」川普：美國不應捲入敘利亞衝突

巴黎聖母院修復竣工 馬克宏親主持典禮 川普等千名各國政要出席

巴黎聖母院重啟 川普提前返世界舞台 各國領袖欲「化敵為友」對談

相關新聞

川普：不會試圖撤換聯準會主席鮑爾

美國NBC新聞報導，總統當選人川普表示，不會試圖撤換現任聯準會（Fed）主席鮑爾。鮑爾的任期將在2026年5月結束。

會晤歐洲多國領袖 川普已重返國際舞台

美國總統當選人川普明年1月才上任，卻已提前重返國際舞台，他受邀參加巴黎聖母院（Notre Dame）重建開幕儀式，與法國...

川普接受NBC節目專訪時說 沒有撤換Fed主席鮑爾的計畫

美國總統當選人川普說，他不會試圖撤換聯準會（Fed）主席鮑爾。這意味後者的任期將持續至2026年5月。

川普提名鷹派裴度當駐中大使 傳北京不滿：若能見到王毅算走運

總統當選人川普似乎正在兌現他在挑選美國駐中國大使時，5日晚間宣布將提名共和黨籍前喬治亞州聯邦參議員裴度(David Pe...

用矽谷文化 川普要改造美國政府

川普2.0最吸引人和最重要的政策，是設立「政府效率部」，之所以重要是因為美國政府的財政支出，已經難以維持，國債愈來愈龐大...

巴黎聖母院重啟政要齊聚 川普重返世界舞台

美國候任總統川普今天前往巴黎艾里賽宮與法國總統馬克宏會談，隨後與包括英國威廉王子在內的各國政要參加聖母院重新開放典禮，象...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。