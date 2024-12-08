快訊

役男疑遭霸凌大腦萎縮 好友發文曝「他原是幽默開朗者」

如何做出「正宗」義大利肉醬麵？專家曝多數人漏了部分食材

6成私中陷少子化退場危機 調漲學費成續命關鍵？

巴黎聖母院重啟政要齊聚 川普重返世界舞台

中央社／ 華盛頓／巴黎7日綜合外電報導
圖為川普出席巴黎聖母院重開儀式時與主教寒暄。(歐新社)
圖為川普出席巴黎聖母院重開儀式時與主教寒暄。(歐新社)

美國候任總統川普今天前往巴黎艾里賽宮與法國總統馬克宏會談，隨後與包括英國威廉王子在內的各國政要參加聖母院重新開放典禮，象徵重回世界舞台。

綜合路透社與法新社報導，川普贏得11月5日的總統大選，但明年1月20日才宣誓就職。目前還是普通公民的他今天抵達法國總統府艾里賽宮（ElyseePalace）後，與馬克宏（Emmanuel Macron）緊握雙手，溫暖地拍著對方的背。這趟法國行象徵他重返世界舞台，已準備好面對一連串國際危機。

這是川普1個月前贏得美國總統大選以來的首次出訪，提供馬克宏在歐洲與不可預測的川普之間充當協調人的先機，馬克宏過去一直喜歡扮演這樣的角色。

川普告訴馬克宏，他第一個總統任期期間，雙方合作取得了「真正巨大的成功」。

雖然雙方會談議題尚未公布，但歐洲各國領袖擔心川普恐在俄烏戰爭關鍵時刻，撤回美國對烏克蘭的軍事援助。

馬克宏堅定支持北大西洋公約組織（NATO）和烏克蘭抗俄之戰；川普則認為歐洲各國需要為共同防禦支付更多費用，並且需透過談判來解決俄烏戰爭。

馬克宏的總統任期只剩兩年多，他在川普第一個總統任期時對川普採非對質態度，希望透過接觸的方式來贏得川普讓步。

但一年一年下來，氣候、關稅和尤其是伊朗議題的決策，讓兩位領導人出現摩擦。到頭來，雙邊關係反而更加緊繃。

川普今天也趁著聖母院重新開放的機會在場邊會見英國威廉王子（Prince William），盛讚這位王位繼承人是「好人」，表現「非常出色」。

威廉王子是國王查爾斯三世（King Charles III）的長子，他代表英國出席2019年災後修復的聖母院重啟儀式。今天的聖母院重新開放儀式，法國邀請約40位元首與國家領袖出席。

威廉上一次見到川普是在2019年，當時川普正以美國總統身分至英國進行國是訪問。

聖母院重啟儀式結束後，川普在英國駐法國大使官邸會見威廉王子，他指著威廉王子對記者說「這是個好人」，還說「他做得非常出色」。

威廉王子最後一次正式訪問巴黎是在2017年，於英國公投脫歐後與妻子凱特進行了兩天的訪問。

雖然川普明年1月才會宣誓就任美國總統，但他已與多位領袖就世局討論，他的團隊成員正努力跟上世界幾大危機的最新進度，包括烏克蘭和中東問題。（譯者：屈享平/核稿：蔡佳敏）1131209

威廉王子 川普 巴黎聖母院 馬克宏

延伸閱讀

台灣要做為川普冷靜頭腦的成員

川普與法烏領袖三邊會談 商討俄烏戰爭等關鍵議題

「這不是我們的戰爭」 川普稱美國不應捲入敘利亞衝突

以色列疑再襲加薩釀20死 卡達與川普方面接觸促停火

相關新聞

巴黎聖母院重啟政要齊聚 川普重返世界舞台

美國候任總統川普今天前往巴黎艾里賽宮與法國總統馬克宏會談，隨後與包括英國威廉王子在內的各國政要參加聖母院重新開放典禮，象...

川普挑選美富豪艾薩克曼執掌NASA 政治博弈成挑戰

美國億萬富豪艾薩克曼（Jared Isaacman）近日獲總統當選人川普延攬將出任美國國家航空暨太空總署（NASA）署長...

川普提名裴度駐陸大使 俄學者：將更聰明重複先前政策

美國總統當選人川普宣布，將提名共和黨籍前聯邦參議員裴度（David Perdue）出任美國駐中國大使。俄專家認為，川普或...

川普至少延攬6位富豪 2025年內閣總身價將超過62億元

華盛頓郵報6日報導，川普憑藉民粹主張和給勞工階級的許諾而當選下屆總統以來，已挑選至少六名億萬富豪，以及另幾位身價千萬的超...

美國史上最大金主 馬斯克花了2.5億美元為川普助選

億萬富豪馬斯克(Elon Musk)在今年的大選中向川普陣營大手筆捐款超過2億5000萬元，使他成為美國歷史上最大金主，...

憂川普上任後報復 白宮討論「預先特赦」反川人士

新聞網站「國會山莊報」(The Hill)6日報導，白宮正在考慮拜登總統是否為反對川普的政壇人士提供預先特赦(preem...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。