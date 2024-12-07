川普挑選美富豪艾薩克曼執掌NASA 政治博弈成挑戰

美國億萬富豪艾薩克曼（Jared Isaacman）近日獲總統當選人川普延攬將出任美國國家航空暨太空總署（NASA）署長，他是推動太空產業商業化快速發展的重要人物，但未來身為監管者恐將面臨不熟悉的政治挑戰。

路透社報導，川普4日延攬電商公司Shift4 Payments執行長艾薩克曼出任NASA署長，他既是一名私人太空人，也是億萬富豪馬斯克（Elon Musk）旗下美國太空探索科技公司（SpaceX）的親密盟友。

艾薩克曼曾2度參與由SpaceX執行具里程碑意義的太空任務，其中包括今年9月曾率領執行史上首趟民間太空漫步任務。

接受川普延攬時，艾薩克曼展望了「蓬勃發展的太空經濟」，並承諾將「引領人類進入真正的航太文明時代」。

然而，要加速實現更快、更民營化的人類太空飛行計畫，預計將涉及微妙的政治博弈，包括減少高成本、積重難返的計畫，以及說服國會議員針對NASA目前250億美元的預算再加碼。

SpaceX顧問暨NASA退役太空人雷斯曼（GarrettReisman）說：「他肯定會鞭策NASA，但會以積極的態度來做。」

知情人士透露，為應對川普和馬斯克削減預算的施政計畫，艾薩克曼預計在NASA將鎖定預算超支的太空發射系統（SLS）火箭，以及仍在開發中的「匝道」（Gateway）月軌平台。NASA為SLS火箭已投入了240億美元。

NASA將火星土壤樣本帶回地球的計畫也可能面臨檢討。對NASA而言，這項計畫的重要性與「阿提米絲」（Artemis）登月計畫不相上下。

儘管削減預算高昂的NASA計畫恐遭國會議員抵制，但也代表對SpaceX這類公司有利，因為這些公司採取更便宜、更快速的方式登上太空，並以私營的方式將火箭提供給政府使用。

NASA現任署長尼爾森（Bill Nelson）昨天在新聞發布會上表示：「我認為馬斯克和川普的關係將有助於確保NASA的資金到位，因此我認為這項人事布局具有正面的義意。」