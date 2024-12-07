川普提名裴度駐陸大使 俄學者：將更聰明重複先前政策

美國總統當選人川普宣布，將提名共和黨籍前聯邦參議員裴度（David Perdue）出任美國駐中國大使。俄專家認為，川普或許以更聰明的方式重複其先前的政策，而政治對抗和批評侵犯人權等問題，或將變得不那麼突出。

俄通社報導，莫斯科國立大學亞非學院院長馬斯洛夫認為，裴度與鷹派對中國政策無關，因此這對中國來說或許是個好兆頭，預示著將就經濟問題進行磋商。但他在很多方面仍然是位政治家，因為他曾是參議員，有國際事務經驗，曾在參議院外交關係委員會任職。

馬斯洛夫表示，總體來說裴度的目標會是發展與中國的經濟關係。但裴度從未放棄關稅管制的理念，也沒有放棄與中國激烈競爭。也就是說，未來很可能會看到川普以更聰明的方式重複其先前的政策。而政治對抗和批評侵犯人權的問題在中美關係中將變得不那麼突出，主要將是科技對抗。

中國傳媒大學國際關係研究所教授楊勉指出，美國新任駐中國大使的提名人選，反映出經貿議題將是川普任期內對中國政策的重點。川普這次在競選美國總統時就已經表示，計劃對中國徵收60%關稅。不久前他也提到將對墨西哥和加拿大進入美國的所有產品徵收25%關稅，對進口自中國的所有商品加徵10%關稅，這意味著與中國進行經貿博弈將是必然趨勢。

楊勉續指，川普提名具有豐富商業經驗的官員擔任美國駐中大使，是因為他需要選擇一位熟悉亞洲和中國情況的經貿領域專業人士來當自己的助手，以符合自己的戰略需要。

楊勉認為，大使的主要職責是維護政府間的政治聯繫，促進兩國正常關係的發展，至於今後到底將採取怎樣的對中經貿政策，主要還取決於川普和他的團隊。而後續川普的對中貿易政策走勢以及新任駐中大使在其中所能發揮的作用，則有待於進一步的觀察。