馬斯克訪國會 喊取消電動車優惠稅

美國總統當選人川普任命的政府效率部（ＤＯＧＥ）共同主管馬斯克與拉馬斯瓦米五日拜會共和黨國會議員，為降低政府開支爭取支持。馬斯克說，要確保公帑花費得宜，支持取消拜登政府的電動車稅務優惠。

美國政府最新年度支出達六點八兆美元，馬斯克設定要節省二兆美元，路透報導，馬斯克並未說明將多快達成這些目標，而他與拉馬斯瓦米建議替聯邦政府瘦身，並取消若干已到期的福利計畫，包含退伍軍人醫療保健。但福利縮水可能引發國會反對。

除了馬斯克與拉馬斯瓦米磨刀霍霍，美國國會兩院也均成立政府效率部的黨團。聯邦參議院的黨團由恩斯特領導，五日並首度開會，拉馬斯瓦米等人與會。同時，馬斯克拜會下任參院共和黨領袖熊恩。

對拜登政府前年通過法案，以七千五百美元的稅收抵免額度鼓勵民眾買電動車並因應氣候變遷，馬斯克表明，「我們應告別所有的抵免」。他七月在社群媒體Ｘ寫道，沒補貼會更有助特斯拉發展，因此他主張全面取消抵免。路透報導則說，馬斯克領導ＤＯＧＥ與旗下公司的利益衝突問題尚未解決。