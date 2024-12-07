白宮AI加密幣沙皇 川普拍板…凸顯最大金主對華府影響力

美國總統當選人川普5日宣布，任命億萬富豪馬斯克親信、PayPal前執行長薩克斯（David O. Sacks）擔任「白宮人工智慧（AI）與加密貨幣沙皇」，以外部顧問之姿，負責主導協調美國政府的AI與加密貨幣政策，凸顯已在今年美國總統大選成為最大政治獻金捐贈者的馬斯克，對華府政策的影響力提高。

川普在自家社群媒體平台Truth Social貼文表示，Craft創投公司共同創辦人薩克斯「將引導政府的AI與加密貨幣政策，這兩個領域對美國競爭力的未來至關緊要，他將聚焦讓美國在這兩個領域成為明確的全球領導者」，「他將制定一套法律框架，以便讓加密產業獲得一直企求的明確度，在美國蓬勃發展」。但他未說明「沙皇」是否為薩克斯的正式頭銜。

白宮AI與加密幣沙皇薩克斯

川普也任命薩克斯為美國總統科學與科技顧問委員會主席。Craft表示，薩克斯的新角色和他現行職位並不衝突，「沙皇是顧問角色，和（馬斯克共同領導的）政府效率部（DOGE）政府權責劃分相同，薩克斯不需要離開Craft」。但特殊政府僱員須遵守利益衝突規定，這代表薩克斯須在可能影響他持股的事務中迴避。

薩克斯的角色可能是幫助鬆綁對加密貨幣產業的管制，預料擔任加密貨幣產業「直達」白宮的窗口，並將擔任川普、國會、以及擁有主管加密貨幣權責聯邦機構的聯絡管道。

薩克斯是馬斯克老戰友，20多年前PayPal成立初期擔任營運長，與馬斯克同為「PayPal幫」成員，已透過Craft投資馬斯克旗下許多企業，包括xAI、前身為推特的X及SpaceX，以及多家加密貨幣和AI新創公司，5月推出自家AI聊天平台「Glue」。

由於馬斯克也涉足AI領域，薩克斯的人事案也顯示他和盟友在川普2.0政府的政策影響力愈來愈強。馬斯克在今年已投入至少2.74億美元於政治團體，成為美國最大政治獻金捐贈者。

薩克斯是川普的大金主與支持者，曾為川普主辦募款活動，吸引好幾位加密貨幣主管和科技投資人參與，幫助川普和向來為民主黨票倉的矽谷之間建立連結。他與副總統當選人范斯之間的關係也很密切。