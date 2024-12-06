友台抗陸曾被貼「反華」標籤 獲川普提名的美駐華大使是誰？

（德國之聲中文網）美國總統當選人川普5日在他自己創立的「真實社交」平台（Truth Social）宣布，將提名共和黨前參議員裴度（David Perdue）為美國駐大陸大使。

川普把裴度形容為「忠實的支持者和朋友」，並寫道：「他將能幫助我實施我的戰略，維護這個區域的和平，與大陸領導階層建立起有成效的工作關係。」

裴度在X平台表示很榮幸，願意接受川普提名。「我曾兩度生活在亞洲，我理解這個職務的重要性，很期待落實川普總統的戰略，讓世界再一次變安全，並在大陸代表美國的利益。」裴度也感謝了現任美國駐大陸大使伯恩斯（ Nicholas Burns）對他的祝賀。

裴度何許人也？

74歲的裴度來自喬治亞州，出身自當地一個以養雞業聞名的顯赫商業家族。他從政前有40年的經商背景，待過新加坡、香港等地；2015年起，他正式前進國會，擔任參議員一直到2021年。隔年，他嘗試角逐喬治亞州長失利。

裴度曾是美國國會最富有的議員之一，在任時也積極投資股市；2020年，《紐約時報》曾指他涉嫌內線交易而遭美國司法部調查，但最後檢方並未起訴他。

裴度也是川普的支持者，2020年川普以「選舉舞弊」等虛假指控企圖推翻大選結果時，裴度站在他這邊。

在參議院期間，裴度是軍事委員會的海權次委員會成員，同時也參與外交委員會。2018年，他曾與其他共和黨參議員共同投書福斯新聞（Fox News），呼籲美國應該「清醒過來，更致力於與大陸競爭」。

該文指出，大陸正在急起直追，但「美國對大陸看法過時，可能導致錯失機會，更嚴重甚至會導致危險的誤判和自滿」。

裴度等人主張，美中貿易關係的首要之務，是在大陸竊取美國企業智慧財產權、不公平貿易行為等問題上，追究大陸的責任；與此同時，美中關係不該是「零和遊戲」，而應該和平尋求雙贏。

裴度2018年亦曾造訪台灣，會見時任台灣總統蔡英文。當時台灣外交部表示裴度跟台灣關係密切，曾支持有利台灣的國防授權法案通過，並多次支持台灣參與國際組織。

各界如何解讀？

據路透社報導，過去幾十年來，美國都習慣派遣前政治人物到北京接下駐華職務，川普這次提名裴度，也是採取這種做法。

駐華大使的角色對於充滿分歧的美中關係能有多大影響，仍有待觀察。有分析認為，面對幾乎勢在必行的貿易戰與緊張局面，北京可能更希望跟川普直接尋求領導人之間、或是與他身邊最親近幕僚的高層級互動。

美聯社指出，裴度曾被大陸官媒貼上「反華」標籤。而在川普新的任期內，經濟面的緊張局勢將構成美中關係的重要元素；川普本人已多次表態，打算對大陸加徵高額關稅。

至今為止，川普大部分的提名對象都傾向對大陸強硬，例如國務卿人選魯比歐（Marco Rubio）、國安顧問人選沃茲（Mike Waltz）、高級貿易暨製造顧問人選納瓦羅（Peter Navarro）。

大陸尚未回應裴度獲提名的消息。本週稍早，大陸駐美大使館發言人劉鵬宇曾在X平台重申，中美經貿合作「本質是互利的」，「貿易戰或關稅戰沒有勝者」。

（綜合報導）

© 2024年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

【 本文章由德國之聲授權提供】