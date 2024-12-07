科技業高管綠卡等了7年…川普勝選恐掀人才出走潮 2國家成移民新選擇

川普贏得2024年美國總統大選，他強硬的移民政策，因此再次引發國內外廣泛關注。此外，過去幾年，美國技術型移民也面臨嚴峻挑戰，漫長的綠卡審核時間，以及政策的不確定性，讓許多高階人才選擇離開美國。如何在確保國家安全的同時，吸引並留住全球頂尖人才，將是未來川普政府面臨的重要課題。

長期以來，美國以卓越的教育和科技創新能力，吸引世界各地的人才，然而，近期川普的移民政策收緊，加上政策的不確定性，讓許多技術型移民心生退意，甚至選擇離開美國。

《經濟學人》和民調機構蓋洛普（Gallup）最新統計，美國雖然仍位居全球第三名畢業生人才有意願宜居的國家，但相較於第一名的加拿大和第二名的澳洲，美國已流失將近1600多萬名人才，讓淨增加只有500萬名，與10年前的統計相比，已經退步了一個名次。

川普讓美國夢成歷史？

根據《BBC》報導，川普在2016年剛上台時，就曾實施多項收緊移民的政策，包括針對部分國家的旅行禁令，以及對學生簽證的限制，他還試圖廢除「DACA計畫」（童年入境者暫緩遣返手續），這一政策曾幫助超過50萬名年輕移民避免被遣返。

如今，川普再次承諾將推動大規模遣返行動，並優先針對國家安全威脅和犯罪分子。然而，這樣的承諾，並未緩解技術移民的焦慮。

《印度人報》（The Hindu）指出，目前有超過100萬名技術型印度移民，正在等待就業移民簽證的審核。這一過程通常需要數年時間，川普的政策方向，讓這些移民的未來更加不確定，也讓美國的科技行業面臨人才短缺的風險。例如，AI搜尋引擎Perplexity執行長斯里尼瓦斯（Aravind Srinivas）近日公開表示，他等待綠卡已長達三年，都沒有獲得審核，「許多人討論移民問題時，其實完全不了解有多困難。」斯里尼瓦斯有加州大學柏克萊分校電腦科學博士學位，曾在OpenAI工作，如今是AI新創企業Perplexity領導者。

AI搜尋引擎Perplexity執行長斯里尼瓦斯。取自X@AravSrinivas

其他科技界人士也紛紛響應。例如，紐約創投公司FirstMark Capital的合伙人馬圖克（Matt Turck）表示，他花了七年時間才拿到綠卡，其中四年還不得不留在同一家公司。而Google的AI研究員喬萊（Francois Chollet）則批評美國的反移民政策，強調移民是創新和經濟成長的動力，應該被重視而非排斥。

加拿大、澳洲吸引畢業人才

這些美國人才都去了哪裡？《經濟學人》認為，這些人大多去了澳洲和加拿大，而現在川普勝選後，移居加拿大的人數又增加不少。加拿大移民、難民和公民事務部（IRCC）表示，自美國總統選舉結果公布後，來自美國的移民相關查詢數量就開始增加。

IRCC發言人拉福圖恩（Julie Lafortune）指出，許多美國人開始搜尋如何移居加拿大的資訊，例如「如何移民加拿大」「加拿大移民流程」等關鍵字的Google搜尋量，在川普勝選當夜暴增。

加拿大提供多種移民途徑，特別是針對技術型人才，根據IRCC的數據，一名有意居住於加拿大東岸省份（如新不倫瑞克、新斯科舍省等）的技術型美國工人，其申請過程需約八個月，費用約為1525加幣。

然而，加拿大也意識到需平衡接收新移民與國內資源的分配，總理杜魯道（Justin Trudeau）就在10月時宣布，將逐步降低永久居民的接收人數，計畫從2025年的39.5萬人，降至2027年的36.5萬人。

儘管如此，加拿大依然是一個對移民開放的國家，IRCC部長米勒（Marc Miller）強調：「加拿大是充滿希望的地方，但我們也需要確保一個有秩序，且能幫助新移民成功融入的系統。」

而除了加拿大，許多科技人才也在考慮其他國家。例如澳洲和紐西蘭，以其高生活品質和穩定的政策，就吸引了不少移民。

《經濟學人》今年曾統計，由於生活習慣良好和看病免費的健康保險，讓澳洲人的預期壽命，比其他英語系國家長壽許多，再加上文化環境和基礎建設良好，澳洲也是移民的首選之一。不過，澳洲跟加拿大一樣，過多的移民導致房租價格上漲，澳洲政府今年7月，就調漲外國學生的簽證費用，並計畫將明年2025的國際學生人數，限制在27萬人。

移民對國家長期競爭力不容忽視

移民一直是美國創新和經濟發展的關鍵動力，但目前的政策可能正在侵蝕這一優勢。

如果美國無法調整其政策，其他國家將從中受益，吸引那些本來應在美國發光發熱的人才，正如Google的AI研究員喬萊所說：「你要麼像美國過去那樣，利用移民的力量，要麼就被其他國家甩在後頭！」

川普的移民政策，或許能滿足部分選民對邊境安全的期待，但對美國長期競爭力的影響不容忽視，隨著大選結果的塵埃落定，美國是否能走出目前的困境，仍有待觀察。

（本文出自2024.12.03《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）